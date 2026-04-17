Україна відійшла на другий план: Трамп зробив нову заяву щодо війни

Президент США Дональд Трамп привселюдно визнав, що США зараз зосереджені на Ірані, а не в Україні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це Трамп заявив під час спілкування з представниками мас-медіа.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

При цьому американський лідер так і не знайшов необхідних слів, щоб охарактеризувати, що зараз відбувається з мирними переговорами щодо України.

"Україна рухається вперед. Я хотів би, щоб вони змогли домовитися. Чесно кажучи, в Україні гине багато людей. Подивимося, що буде", — заявив він.

Дональд Трамп прямо сказав, де зараз зосереджено його увагу.

"Зараз ми дуже зосереджені на Ірані, дивимося, чи зможемо ми це завершити", — сказав голова Білого дому.

За його словами, угода з Іраном буде "без ядерної зброї". Також він зазначив, що фондовий ринок у хорошому стані, а ціни на нафту падають – і це він вважає позитивними сигналами.

Паралельно Трамп повідомив про зустріч із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та президентом Лівану. За його словами, обидві сторони готові до перемир'я, яке торкнеться і "Хезболла".

При цьому президент США дав зрозуміти, що немає чіткого розуміння щодо переговорів щодо Ірану. Він лише натякнув, що вони продовжуються. На запитання щодо конкретних термінів наступного раунду переговорів Трамп відповів розмито.

"Всі вони важливі. Тобто, це не питання одного раунду. Всі вони є наступними", — сказав президент США.

