Головна Новини Світ США Венс зробив гучну заяву про своє ставлення до війни в Україні: важливі деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Венс зробив гучну заяву про своє ставлення до війни в Україні: важливі деталі

Венс зазначив, що Вашингтон зараз прагне налагодити конструктивний діалог як з Україною, так і з Росією.

29 жовтня 2025, 14:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у коментарі The New York Post зазначив, що відносини між Україною та США значно покращилися після суперечки між президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом у Білому домі в лютому цього року.

Венс зробив гучну заяву про своє ставлення до війни в Україні: важливі деталі

Фото: з відкритих джерел

"Це було шість [вісім] місяців тому. Ми намагаємося мати продуктивні стосунки як з українцями, так і з росіянами, тому що хочемо покласти край цьому конфлікту. І я думаю, що президент має дуже добрі робочі стосунки – і я також – з усіма залученими сторонами", – наголосив Венс. 

Він додав, що конфронтація із Зеленським 28 лютого стала, ймовірно, "найвідомішим, що я коли-небудь робив". За словами політика, тоді його здивувала поведінка українського президента, яку він сприйняв як грубість, проте виніс власні уроки з ситуації.

Сьогодні, як запевнив Венс, Вашингтон прагне будувати конструктивні відносини одночасно з українською та російською сторонами.

"Якби ви запитали мене шість місяців тому, я б сказав, що вони ніколи не припинять битися. Але якщо запитати зараз – ми досягаємо неймовірного прогресу на шляху до миру", – додав він. 

Водночас віцепрезидент США утримався від прогнозів щодо остаточного завершення війни в Україні.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року Зеленського запросили до Білого дому для переговорів з Трампом щодо можливої угоди з видобутку корисних копалин. Зустріч почалася доброзичливо, але згодом перетворилася на напружену дискусію після заяви Венса про необхідність дипломатії між Україною та Росією.

Портал "Коментарі" писав, що моніторингові групи попереджають про високу ймовірність нового масованого удару по Україні найближчої ночі. За їхніми даними, російські війська активно готуються до атаки — накопичують ударні безпілотники та споряджають літаки крилатими ракетами.



