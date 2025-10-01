Вперше з 2019 року у США оголосили шатдаун: що відбувається у країні

Уряд США вперше за сім років припинив роботу. Причиною стала нездатність Конгресу затвердити вчасно бюджет на фінансування низки федеральних відомств.

Шатдаун у США. Фото: з відкритих джерел

Федеральний уряд офіційно припинив роботу після того, як розколотий Конгрес не зміг ухвалити законопроект про фінансування. Це перше припинення роботи уряду із 2019 року.

Лідери Республіканської та Демократичної партій як публічно, так і приватно наполягають, що не будуть винні у зупинці фінансування.

Республіканці виставляють вимогу, щоб демократи просто погодилися продовжити фінансування, що діє, ще на сім тижнів. Демократи відмовляються це робити без істотних поступок в обмін на свої голоси для ухвалення будь-якого фінансового законопроекту в Сенаті.

Сенатори залишили Капітолій увечері 30 вересня за Вашингтонським часом у стані глибокої невизначеності щодо того, скільки може тривати шатдаун.

Вранці 1 жовтня Сенат знову планує голосувати за план фінансування від республіканців. Лідери республіканців обіцяють виносити його на голосування день у день, доки достатня кількість демократів не поступиться і не погодиться відновити роботу уряду.

Зупинення роботи федерального уряду, чи т.зв. "Шатдаун" означає, що сотні тисяч федеральних службовців будуть відправлені у вимушену відпустку.

Працівники окремих критично важливих відомств зобов'язані і надалі виходити на роботу, але багато хто з них не отримуватиме зарплату, доки Конгрес не затвердить фінансування.

Водночас частина обов'язкових чиновників продовжать отримувати зарплату, адже їхні посади фінансуються не через щорічні асигнування Конгресу.

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує використати шатдаун для проведення масових звільнень федеральних працівників, окрім тимчасових відпусток близько 750 тисяч державних службовців. Цей крок може погіршити економічні наслідки закриття та поширити їх за межі закриття.

Історично значна частина економічних наслідків закриття уряду відшкодовувалась після його закінчення, проте не в повному обсязі.

Бюджетне управління Конгресу оцінило, що економіка США не відновила 3 млрд. доларів з 11 млрд. доларів скорочення економічного випуску під час часткового закриття уряду в 2018-2019 роках, яке тривало п'ять тижнів і було найдовшим в історії США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — зустріч Трампа з демократами закінчилася провалом: Венс розповів, що тепер чекає на США.



