Як американці ставляться до спецоперації у Венесуелі: результати опитування

Кожен третій американець схвалює військову операцію США у Венесуелі, причому 72% опитаних стурбовані тим, що США втручаються у справи південноамериканської країни. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Reuters".

У публікації йдеться, що дводенне опитування продемонструвало, що 65% серед прихильників Республіканської партії підтримують військову операцію, порівняно з 11% демократів та 23% незалежних.

При цьому близько 43% республіканців заявили, що згодні із твердженням "Сполучені Штати повинні мати політику домінування у справах у Західній півкулі" порівняно з 19%, які не погодилися. Інші сказали, що вони не впевнені чи не відповіли на це запитання.

Близько 60% республіканців під час спілкування із соціологами заявили, що підтримують відправку американських військ до Венесуели порівняно з 30% американців загалом. П'ятдесят дев'ять відсотків республіканців заявили, що підтримують взяття США під контроль нафтових родовищ у Венесуелі.

При цьому близько 54% республіканців висловилися, що вони стривожені тим, що США будуть надто залучені до справ Венесуели. Такий самий відсоток висловив стурбованість щодо фінансових витрат, порівняно з 45%, які сказали, що їх це не турбує.

64% республіканців стурбовані тим, що втручання США поставить під загрозу життю військовослужбовців у Венесуелі.

Опитування, в якому взяли участь 1248 дорослих американців по всій країні, показало, що рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа становить 42%, що є найвищим показником з жовтня і перевищує 39% у грудневому опитуванні.

