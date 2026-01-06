Трамп назвал группу чиновников США, которые будут управлять Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп назвал группу чиновников, которые будут помогать контролировать участие США в ситуации в Венесуэле. Об этом американский лидер заявил в интервью для NBC News.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Исходя из слов Трампа, к управлению Венесуэлы будут причастны: госсекретарь США Марко Рубио; глава Пентагона Пит Хегсет; заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер; вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Эта группа людей самых разных профессий и специальностей. У них есть опыт, причем разный", — сказал Дональд Трамп.

На вопрос о том, кто в конечном итоге главный, он ответил одним словом: "Я".

Также в этом же интервью Дональд Трамп рассказал, что вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, которая после похищения Николаса Мадуро приняла присягу и.о. президента — сотрудничает с чиновниками США. Но как отметил американский лидер, до проведения операции контактов с ней не было.

Кроме того, президент США намекнул, что если Родригес перестанет сотрудничать, тогда Соединенные Штаты могут совершить повторное военное вторжение.

В ходе этого же интервью Дональд Трамп отметил, что в Венесуэле в ближайшее время не будет выборов, поскольку страна нуждается в длительном восстановлении под руководством американцев. Если же все пойдет не по том сценарии, который видят в Вашингтоне, то американские войска готовы осуществить повторное вторжение. Это произойдет, если нынешняя власть в Каракасе прекратит сотрудничать с Белым домом.

Президент США отрицает, что Вашингтон находится в состоянии войны с Венесуэлой. По его словам, это война с "людьми, которые опустошают свои тюрьмы, выпускают своих наркоманов и пациентов психбольниц и направляют в нашу страну".



