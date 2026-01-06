logo

Главная Новости Мир США Трамп назвал группу чиновников США, которые будут управлять Венесуэлой
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп назвал группу чиновников США, которые будут управлять Венесуэлой

Трамп рассказал, что вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, которая после похищения Николаса Мадуро приняла присягу и.о. президента - сотрудничает с чиновниками США

6 января 2026, 08:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп назвал группу чиновников, которые будут помогать контролировать участие США в ситуации в Венесуэле. Об этом американский лидер заявил в интервью для NBC News.

Трамп назвал группу чиновников США, которые будут управлять Венесуэлой

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Исходя из слов Трампа, к управлению Венесуэлы будут причастны: госсекретарь США Марко Рубио; глава Пентагона Пит Хегсет; заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер; вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Эта группа людей самых разных профессий и специальностей. У них есть опыт, причем разный", — сказал Дональд Трамп.

На вопрос о том, кто в конечном итоге главный, он ответил одним словом: "Я".

Также в этом же интервью Дональд Трамп рассказал, что вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, которая после похищения Николаса Мадуро приняла присягу и.о. президента — сотрудничает с чиновниками США. Но как отметил американский лидер, до проведения операции контактов с ней не было.

Кроме того, президент США намекнул, что если Родригес перестанет сотрудничать, тогда Соединенные Штаты могут совершить повторное военное вторжение.

В ходе этого же интервью Дональд Трамп отметил, что в Венесуэле в ближайшее время не будет выборов, поскольку страна нуждается в длительном восстановлении под руководством американцев. Если же все пойдет не по том сценарии, который видят в Вашингтоне, то американские войска готовы осуществить повторное вторжение. Это произойдет, если нынешняя власть в Каракасе прекратит сотрудничать с Белым домом.

Президент США отрицает, что Вашингтон находится в состоянии войны с Венесуэлой. По его словам, это война с "людьми, которые опустошают свои тюрьмы, выпускают своих наркоманов и пациентов психбольниц и направляют в нашу страну".




Источник: https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-says-us-not-war-venezuela-rcna252427
