Якщо Трамп помре: президент США лишив секретний лист для Венса

У Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп залишив спеціальні інструкції для віцепрезидента Джей Ді Венса на випадок, якщо з главою держави щось станеться. Йдеться про секретний лист, який зберігається у столі в Овальному кабінеті. Про існування документа розповів заступник помічника президента Себастьян Горка в інтерв’ю, фрагменти якого оприлюднив Fox News.

Трамп залишив Венсу секретний лист на випадок смерті. Фото з відкритих джерел

За словами Горки, у шухляді знаменитого столу Resolute в Овальному кабінеті лежить лист, адресований Венсу. Він містить інструкції на випадок надзвичайної ситуації або смерті президента.

"У шухляді стола Resolute є лист, адресований віцепрезиденту, якщо з ним щось трапиться... У нас є протоколи, повірте мені. Не ті, які я можу обговорювати, але у нас є протоколи", — заявив представник адміністрації Трампа після замаху на президента, який стався кілька тижнів тому на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому.

Сам 79-річний Трамп раніше також натякав, що адміністрація має чіткий план дій на випадок його смерті. У січні він заявив, що США жорстко відреагують, якщо будь-яка іноземна держава спробує організувати напад на американського президента.

За Конституцією США саме віцепрезидент автоматично стає главою держави у разі смерті або недієздатності президента. Подальший порядок спадкоємності визначає Закон про президентську спадкоємність 1947 року, до якого входять спікер Палати представників, тимчасовий президент Сенату та члени уряду.

