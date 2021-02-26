Последствия военного переворота в Мьянме и украинский интерес

Речь идет о Мьянме — о полиэтнической стране в Юго-восточной Азии, достаточно сильной в военном отношении и куда как более слабой в отношении экономическом. Бывшая британская колония, получив независимость избрала достаточно специфический путь развития, который доброжелатели называют "буддистским социализмом", а недоброжелатели – просто "национал-социализмом", проводя прямые аналогии с авторитарными режимами третьего рейха и японской империи.



Военный переворот в Мьянме

Мьянма, став свободным государством в 1948 году, пережила многое: и одну из самых длинных в мировой истории гражданских войн, и многолетнее пребывание армии у власти и этнические чистки и своеобразную политическую оттепель и два военных переворота. Первый переворот произошел еще в 1962 году, когда военные пришли к власти и тем самым спасли многоплеменную Мьянму от распада. Второй — первого февраля 2021 года. От кого или от чего же спасают Мьянму военные на сей раз – разбирались "Комментарии".

Анатомия переворота в Мьянме

Итак, 1 февраля 2021 года представители вооруженных сил Мьянмы отстранили от власти представителей умеренной "Национальной лиги за демократию" (НЛД), партии, победившей на парламентских выборах в ноябре-2020, чьей идеологией является, идущая в разрез с "буддистским социализмом", несколько странная смесь мьянмарского шовинизма и либерализма. Лидеры данной партии и руководство страны были отправлены военными под домашний арест, хотя их точное местонахождение остается неизвестным по сей день. Среди них и крайне харизматичная, некоторое время популярная на Западе женщина-политик Аун Сан Су Чжи, которую сами жители Мьянмы ласково и одновременно почтительно именуют "матушка Су" и которая является не только основательницей и лидером НЛД, но и руководителем мьянмарской внешней политики. Именно ее, военные, привыкшие (причем, небезосновательно) считать себя хозяевами страны, обвиняют в фальсификации осенних выборов, на которых созданная ними партии потерпела не то что бы сокрушительное, но вполне ощутимое поражение.

Желание восстановить справедливость и наказать тех, кто пришел к власти якобы нечестным путем и заставили армию совершить второй за историю страны переворот и объявить в стране чрезвычайное положение сроком на один год, что вызвало крайнее возмущение по всей Мьянме. С первых же дней прихода военных к власти началась так называемая "компания гражданского неповиновения", в которой поначалу принимали участие сторонники НЛД, студенты, представители свободных профессий и АйТи-индустрии, что превращало Мьянму в эдакую "Белоруссию Индокитая".

Впрочем, уже на пятый день данной кампании к протестующим начали активно присоединятся государственные служащие и полицейские и это, а также, крайне мягкая реакция военных на протесты, поставили крест на всех аналогиях, поначалу проводимых между Мьянмой и нашими северными соседями. За первую неделю протестов единственным пострадавшим участником протестов был некий безымянный житель Мьянмы, которого сбила с ног струя, выпущенная из водомета и который, падая, рассек себе голову. В стране, граничащей с Китаем и входящей в одну поведенческо-цивилизационную зону с Камбоджей, подобная жандармская деликатность не может не шокировать и не провоцировать конспирологические версии относительно тайных договоренностей и крайне противоречивых причин переворота.

Закулисье переворота в Мьянме

За две недели до переворота Мьянму посетил министр обороны Российской Федерации (РФ) Сергей Шойгу, который провел несколько встреч с руководством вооруженных сил Мьянмы, в том числе и с генералом Ауном Мин Хлайном, который возглавил страну после отстранение условно "демократического" правительства от власти.

РФ и Мьянма активно сотрудничают в военно-технической сфере, что можно объяснить инерцией, унаследованной от советских времен, однако именно данный визит породил основную конспирологическую версию переворота, которую радостно подхватил мьянмарский "майдан" – дескать, российский министр обороны явился основным организатором и вдохновителем насильственного отстранения от власти и ареста "матушки Су".

Военных Мьянмы принято считать основной пророссийской политико-экономической лоббистской структурой в этой стране, но подобное утверждение не выдерживает проверки реальной геополитикой — полный и окончательный поворот в сторону евразийской оси Пекин-Москва означал бы усиление китайского политического, экономического и военного влияния Китая в Мьянме и потерю значительной части северных территорий, принадлежащих Мьянме, а посему, военные вряд ли пошли бы на подобную сделку.

Вторая конспирологическая версия, на которой настаивают местные политологи и интеллектуалы, пытающиеся соблюдать хрупкий нейтралитет, пребывая между военными и активистами "компании гражданского неповиновения" сводится к тому, что Шойгу пытался надавить на военных, выдвинув им следующие условия: либо согласие на усиление китайского влияния, либо отказ от сотрудничества с РФ. Подобный нажим был бы невозможен без согласования с Аун Сан Су Чжи, которая ведала внешней политикой, что в свою очередь и послужило истинной причиной переворота.

В пользу первой версии можно привести до сих пор не подтвержденное и находящееся на уровне слухов, сообщение о том, что в Мьянму прибыла группа китайских АйТи-специалистов в штатском, которые, якобы, должны помочь военным внедрить в Мьянме так называемую "китайскую сторожевую стену онлайн", отрезав, тем самым, Мьянму от глобального интернета. В пользу второй версии на сегодняшний день, можно рассматривать крайне странное заявление президента США о приостановке финансирования военных мьянмарских программ, что автоматически превращает Мьянму в легкую добычу для ее северного соседа. То есть, для Китая. А вмешательство КНР во внутренние дела Мьянмы, которое, с перерывами происходит, начиная с тринадцатого века, позволит Вашингтону ввести санкции против Пекина, подарив ему жутковатый, но заслуженный в данном случае титул "страны-агрессора".

Военный переворот в Мьянме: немного геополитики

Мьянма является ключевой и в то же время достаточно уязвимой частью того самого "санитарного кордона" вокруг КНР, который тщательно (хоть и неторопливо) США выстаивают по периметру восточных, западных и южных границ своего основного геополитического конкурента. Мьянму по праву отнести к тому кшатрийскому клубу индокитайских государств, военная история которых включает успешное вооруженное противостояние с Поднебесной — причем, речь идет не только о последней большой войне, непосредственно, с Китаем династии Цин в восемнадцатом веке, когда китайский экспедиционный корпус, вторгшийся на территорию тогдашней Мьянмы (в то время именовавшей себя Бирмой), был полностью вырезан но и о войне с китайскими коммунистическими прокси уже в прошлом веке.

Речь идет об уже упоминавшейся нами гражданской войне, которая началась практически сразу после провозглашения независимости от Великобритании в 1948 году и закончилась в 2012 году. В ходе войны центральному (тогда еще бирманскому правительству) противостояли две коммунистические партии, которые и финансово, и логистически, и информационно поддерживал Пекин. Боевые действия велись на границе с КНР и несмотря на то, что официальной датой их завершения принято считать 12 января 2012 года, говорить о полном контроле мьянмарских властей над всеми своими северными территориями не приходится. Тем более, что в китайских средствах массовой информации время от времени появляются репортажи из так называемого "коммунистического бирманского государства", а достоверность или же абсолютную пропагандистскую виртуальность существования данного "государства", подтвердить или опровергнуть практически невозможно.

В то же время, вполне возможно предположить, что КНР и далее продолжит в той или иной форме вмешиваться во внутренние дела Мьянмы, что совпадает с китайской традиционной геополитикой в данном регионе и совпадает с желанием США создать для Пекина геополитический капкан, в роли которого вполне может выступить ослабленная реальной внутренней смутой или же якобы ослабленная хорошо организованной и срежесированной "смутой" Мьянма.

Немного истории Мьянмы

Говоря о теперешней политической элите Мьянмы, мы говорим о политических (и не только политических, кстати) потомках тех людей, которые, исповедуя сугубо местную разновидность национализма и столь же местную и уже упоминавшуюся нами разновидность социализма, решили в период второй мировой войны добиться независимости от Великобритании, опираясь на поддержку Японии.

Несмотря на разгром своих союзников в 1945 году, эти же революционеры-идеалисты, не страдавшие особым гуманизмом, продолжили борьбу за отделение от метрополии и, как мы уже упоминали, добились создания своего независимого государства уже в 1948 году. Уходя из тогдашней Бирмы, британцы заложили несколько этнических мин замедленного действия, пообещав независимость нескольким народам и племенам, находившемся в вассальной зависимости от имперообразующего мьянмарского этноса. Поэтому, неудивительно, что гражданская война велась не только против прокитайских коммунистов но и против национальных меньшинств и тем более не удивительно, что эта война отличалась особой жестокостью и особыми излишествами с обеих сторон.

Борцы за независимость называли себя "такинами", их харизматичным лидером был молодой и жестокий интеллектуал, получивший военное образование в японской разведшколе, ставший одним из основателей и независимого государства и армии. Его звали Аун Сан и именно его дочерью является лидер НЛП Аун Сан Су Чжи и именно его детищем является армия и армейская элита современной Мьянмы.

Борьба Аун Сан Су Чжи против друзей и коллег собственного отца выглядела не менее странно, чем нынешняя "компания гражданского неповиновения". Репрессивные меры по отношению к дочери "легендарного генерала" ограничивались домашними арестами, а когда в 2010 госпожу Су Чжи, военные освободили из-под домашнего ареста и поделились с ней властью, допустив ее партию в парламент и создав для нее несколько удивительную и совершенно не предусмотренную местной конституцией должность государственного советника, то США и Евросоюз, боровшихся за освобождения либералки и гуманистки, ожидал не совсем приятный сюрприз. Аун Сан Су Чжи оказалась достойной дочерью своего отца. Уездный мьянмарский империализм оказался для нее весомее и дороже таких мало понятных и неуместных вещей как, например, "Декларация прав человека" и именно лауреатка Нобелевской премии мира-1991 устроила в 2017 году резню мусульманской народности рохинджа, проживающей на западе Мьянмы и борющейся за свою независимость.

Безусловно, подобное отсутствие чуткости и толерантности надолго охладило отношения между Мьянмой и коллективным Западом — один лишь прагматичный Вашингтон финансировал мьянмарские военные программы, памятую о Китае и о "санитарном кордоне" вокруг Китая.

Украинский интерес в мьянмарском конфликте

После исчезновения СССР с политической карты мира, все направления роботы с Мьянмой либо унаследовала, либо приватизировала РФ. Попытки позднего Леонида Кучмы в 1997-1998 годах открыть посольство Украины в Мьянме и наладить военно-техническое сотрудничество с этой постоянно воюющей страной, напоролись на противодействие со стороны Москвы и на не меньшее противодействие стороны Вашингтона — Москва боялась конкуренции со стороны украинского ВПК, а Вашингтон тогда еще не был озабочен Китаем и следовательно не думал о "санитарном кордоне" вокруг Поднебесной.

Только в 2019 году, когда геополитическая конъюнктура претерпела существенные и почти что фатальные изменения, прагматичное правительство Владимира Гройсмана подписало с мьянмарцами договор о военно-техническом сотрудничестве. Главным детищем данного договора стало совместное предприятие по производству бронетехники, данные о котором, впрочем, засекречены и посему само предприятие выглядит достаточно фантомным.

Также, крайне сложно сказать создано ли было на базе совместного предприятия некое подобие проукраинского политико-экномического лобби, как это было во время уже упоминавшегося нами второго президента независимой Украины. Во всяком случае, подобные лобби активно работали во многих странах мира — от Индонезии до Бразилии — вплоть до 2004 года. Несмотря на установление дипломатических отношений, украинского дипломатического представительства в Мьянме нет и защитой прав физических и юридических лиц на ее территории занимается Посольство Украины в Таиланде, что уже создало ряд проблем для граждан Украины, находившихся в Мьянме на момент военного переворота.

Дальнейшее развитие событий, дальнейшее поведение и США и КНР и РФ и, собственно, военного правительства Мьянмы покажет насколько обоснованными или же необоснованными являются наши предположения и насколько необходимой для Мьянмы окажется украинская бронетехника.

Напомним, американский лидер Джо Байден сделал заявление о подписании указа, в котором прописаны условия немедленного введения персональных санкций против Мьянмы. В "черный" список попадут все причастные к военному перевороту и захвату власти в стране, а также окружению зачинщиков переворота.

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