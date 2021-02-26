Последствия военного переворота в Мьянме и украинский интерес

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МЕНЮ
Татьяна Веремеева
Речь идет о Мьянме — о полиэтнической стране в Юго-восточной Азии,
достаточно сильной в военном отношении и куда как более слабой в отношении
экономическом. Бывшая британская колония, получив независимость избрала
достаточно специфический путь развития, который доброжелатели называют "буддистским
социализмом", а недоброжелатели – просто "национал-социализмом", проводя прямые
аналогии с авторитарными режимами третьего рейха и японской империи.
Военный переворот в Мьянме
Мьянма, став свободным государством в 1948 году, пережила многое: и одну из
самых длинных в мировой истории гражданских войн, и многолетнее пребывание
армии у власти и этнические чистки и своеобразную политическую оттепель и два
военных переворота. Первый переворот произошел еще в 1962 году, когда военные
пришли к власти и тем самым спасли многоплеменную Мьянму от распада. Второй — первого
февраля 2021 года. От кого или от чего же спасают Мьянму военные на сей раз –
разбирались "Комментарии".
Итак, 1
февраля 2021 года представители вооруженных сил Мьянмы отстранили от власти
представителей умеренной "Национальной лиги за демократию" (НЛД), партии,
победившей на парламентских выборах в ноябре-2020, чьей идеологией является,
идущая в разрез с "буддистским социализмом", несколько странная смесь
мьянмарского шовинизма и либерализма. Лидеры данной партии и руководство страны
были отправлены военными под домашний арест, хотя их точное местонахождение
остается неизвестным по сей день. Среди них и крайне харизматичная, некоторое
время популярная на Западе женщина-политик Аун Сан Су Чжи, которую сами жители
Мьянмы ласково и одновременно почтительно именуют "матушка Су" и которая
является не только основательницей и лидером НЛД, но и руководителем
мьянмарской внешней политики. Именно ее, военные, привыкшие (причем,
небезосновательно) считать себя хозяевами страны, обвиняют в фальсификации
осенних выборов, на которых созданная ними партии потерпела не то что бы
сокрушительное, но вполне ощутимое поражение.
Желание восстановить справедливость и наказать тех, кто пришел к власти якобы
нечестным путем и заставили армию совершить второй за историю страны переворот
и объявить в стране чрезвычайное положение сроком на один год, что вызвало крайнее
возмущение по всей Мьянме. С первых же дней прихода военных к власти началась
так называемая "компания гражданского неповиновения", в которой поначалу
принимали участие сторонники НЛД, студенты, представители свободных профессий и
АйТи-индустрии, что превращало Мьянму в эдакую "Белоруссию Индокитая".
Впрочем, уже на пятый день данной кампании к протестующим начали активно
присоединятся государственные служащие и полицейские и это, а также, крайне
мягкая реакция военных на протесты, поставили крест на всех аналогиях, поначалу
проводимых между Мьянмой и нашими северными соседями. За первую неделю
протестов единственным пострадавшим участником протестов был некий безымянный
житель Мьянмы, которого сбила с ног струя, выпущенная из водомета и который, падая,
рассек себе голову. В стране, граничащей с Китаем и входящей в одну
поведенческо-цивилизационную зону с Камбоджей, подобная жандармская
деликатность не может не шокировать и не провоцировать конспирологические
версии относительно тайных договоренностей и крайне противоречивых причин
переворота.
За две недели до переворота Мьянму посетил министр обороны Российской
Федерации (РФ) Сергей Шойгу, который провел несколько встреч с руководством
вооруженных сил Мьянмы, в том числе и с генералом Ауном Мин Хлайном, который
возглавил страну после отстранение условно "демократического" правительства от
власти.
РФ и Мьянма активно сотрудничают в военно-технической сфере, что можно
объяснить инерцией, унаследованной от советских времен, однако именно данный
визит породил основную конспирологическую версию переворота, которую радостно
подхватил мьянмарский "майдан" – дескать, российский министр обороны явился
основным организатором и вдохновителем насильственного отстранения от власти и
ареста "матушки Су".
Военных Мьянмы принято считать основной пророссийской
политико-экономической лоббистской структурой в этой стране, но подобное
утверждение не выдерживает проверки реальной геополитикой — полный и
окончательный поворот в сторону евразийской оси Пекин-Москва означал бы
усиление китайского политического, экономического и военного влияния Китая в
Мьянме и потерю значительной части северных территорий, принадлежащих Мьянме, а
посему, военные вряд ли пошли бы на подобную сделку.
Вторая конспирологическая версия, на которой настаивают местные политологи
и интеллектуалы, пытающиеся соблюдать хрупкий нейтралитет, пребывая между
военными и активистами "компании гражданского неповиновения" сводится к тому,
что Шойгу пытался надавить на военных, выдвинув им следующие условия: либо
согласие на усиление китайского влияния, либо отказ от сотрудничества с РФ.
Подобный нажим был бы невозможен без согласования с Аун Сан Су Чжи, которая
ведала внешней политикой, что в свою очередь и послужило истинной причиной
переворота.
В пользу первой версии можно привести до сих пор не подтвержденное и
находящееся на уровне слухов, сообщение о том, что в Мьянму прибыла группа
китайских АйТи-специалистов в штатском, которые, якобы, должны помочь военным
внедрить в Мьянме так называемую "китайскую сторожевую стену онлайн", отрезав,
тем самым, Мьянму от глобального интернета. В пользу второй версии на
сегодняшний день, можно рассматривать крайне странное заявление президента США
о приостановке финансирования военных мьянмарских программ, что автоматически
превращает Мьянму в легкую добычу для ее северного соседа. То есть, для Китая.
А вмешательство КНР во внутренние дела Мьянмы, которое, с перерывами
происходит, начиная с тринадцатого века, позволит Вашингтону ввести санкции против
Пекина, подарив ему жутковатый, но заслуженный в данном случае титул "страны-агрессора".
Мьянма является ключевой и в то же время достаточно уязвимой частью того
самого "санитарного кордона" вокруг КНР, который тщательно (хоть и неторопливо)
США выстаивают по периметру восточных, западных и южных границ своего основного
геополитического конкурента. Мьянму по праву отнести к тому кшатрийскому клубу
индокитайских государств, военная история которых включает успешное вооруженное
противостояние с Поднебесной — причем, речь идет не только о последней большой
войне, непосредственно, с Китаем династии Цин в восемнадцатом веке, когда
китайский экспедиционный корпус, вторгшийся на территорию тогдашней Мьянмы (в
то время именовавшей себя Бирмой), был полностью вырезан но и о войне с
китайскими коммунистическими прокси уже в прошлом веке.
Речь идет об уже упоминавшейся нами гражданской войне, которая началась
практически сразу после провозглашения независимости от Великобритании в 1948 году
и закончилась в 2012 году. В ходе войны центральному (тогда еще бирманскому
правительству) противостояли две коммунистические партии, которые и финансово,
и логистически, и информационно поддерживал Пекин. Боевые действия велись на
границе с КНР и несмотря на то, что официальной датой их завершения принято
считать 12 января 2012 года, говорить о полном контроле мьянмарских властей над
всеми своими северными территориями не приходится. Тем более, что в китайских
средствах массовой информации время от времени появляются репортажи из так
называемого "коммунистического бирманского государства", а достоверность или же
абсолютную пропагандистскую виртуальность существования данного "государства", подтвердить
или опровергнуть практически невозможно.
В то же время, вполне возможно предположить, что КНР и далее продолжит в
той или иной форме вмешиваться во внутренние дела Мьянмы, что совпадает с
китайской традиционной геополитикой в данном регионе и совпадает с желанием США
создать для Пекина геополитический капкан, в роли которого вполне может
выступить ослабленная реальной внутренней смутой или же якобы ослабленная хорошо
организованной и срежесированной "смутой" Мьянма.
Говоря о теперешней политической элите Мьянмы, мы говорим о политических (и
не только политических, кстати) потомках тех людей, которые, исповедуя сугубо
местную разновидность национализма и столь же местную и уже упоминавшуюся нами
разновидность социализма, решили в период второй мировой войны добиться
независимости от Великобритании, опираясь на поддержку Японии.
Несмотря на разгром своих союзников в 1945 году, эти же революционеры-идеалисты,
не страдавшие особым гуманизмом, продолжили борьбу за отделение от метрополии и,
как мы уже упоминали, добились создания своего независимого государства уже в
1948 году. Уходя из тогдашней Бирмы, британцы заложили несколько этнических мин
замедленного действия, пообещав независимость нескольким народам и племенам,
находившемся в вассальной зависимости от имперообразующего мьянмарского этноса.
Поэтому, неудивительно, что гражданская война велась не только против
прокитайских коммунистов но и против национальных меньшинств и тем более не
удивительно, что эта война отличалась особой жестокостью и особыми излишествами
с обеих сторон.
Борцы за независимость называли себя "такинами", их харизматичным лидером был
молодой и жестокий интеллектуал, получивший военное образование в японской
разведшколе, ставший одним из основателей и независимого государства и армии.
Его звали Аун Сан и именно его дочерью является лидер НЛП Аун Сан Су Чжи и
именно его детищем является армия и армейская элита современной Мьянмы.
Борьба Аун Сан Су Чжи против друзей и коллег собственного отца выглядела не
менее странно, чем нынешняя "компания гражданского неповиновения". Репрессивные
меры по отношению к дочери "легендарного генерала" ограничивались домашними
арестами, а когда в 2010 госпожу Су Чжи, военные освободили из-под домашнего
ареста и поделились с ней властью, допустив ее партию в парламент и создав для
нее несколько удивительную и совершенно не предусмотренную местной конституцией
должность государственного советника, то США и Евросоюз, боровшихся за
освобождения либералки и гуманистки, ожидал не совсем приятный сюрприз. Аун Сан
Су Чжи оказалась достойной дочерью своего отца. Уездный мьянмарский империализм
оказался для нее весомее и дороже таких мало понятных и неуместных вещей как,
например, "Декларация прав человека" и именно лауреатка Нобелевской премии
мира-1991 устроила в 2017 году резню мусульманской народности рохинджа,
проживающей на западе Мьянмы и борющейся за свою независимость.
Безусловно, подобное отсутствие чуткости и толерантности надолго охладило
отношения между Мьянмой и коллективным Западом — один лишь прагматичный
Вашингтон финансировал мьянмарские военные программы, памятую о Китае и о "санитарном
кордоне" вокруг Китая.
После исчезновения СССР с политической карты мира, все направления роботы с
Мьянмой либо унаследовала, либо приватизировала РФ. Попытки позднего Леонида Кучмы
в 1997-1998 годах открыть посольство Украины в Мьянме и наладить
военно-техническое сотрудничество с этой постоянно воюющей страной, напоролись
на противодействие со стороны Москвы и на не меньшее противодействие стороны
Вашингтона — Москва боялась конкуренции со стороны украинского ВПК, а Вашингтон
тогда еще не был озабочен Китаем и следовательно не думал о "санитарном кордоне"
вокруг Поднебесной.
Только в 2019 году, когда геополитическая конъюнктура претерпела
существенные и почти что фатальные изменения, прагматичное правительство Владимира
Гройсмана подписало с мьянмарцами договор о военно-техническом сотрудничестве.
Главным детищем данного договора стало совместное предприятие по производству
бронетехники, данные о котором, впрочем, засекречены и посему само предприятие
выглядит достаточно фантомным.
Также, крайне сложно сказать создано ли было на базе совместного
предприятия некое подобие проукраинского политико-экномического лобби, как это
было во время уже упоминавшегося нами второго президента независимой Украины.
Во всяком случае, подобные лобби активно работали во многих странах мира — от Индонезии
до Бразилии — вплоть до 2004 года. Несмотря на установление дипломатических
отношений, украинского дипломатического представительства в Мьянме нет и
защитой прав физических и юридических лиц на ее территории занимается
Посольство Украины в Таиланде, что уже создало ряд проблем для граждан Украины,
находившихся в Мьянме на момент военного переворота.
Дальнейшее развитие событий, дальнейшее поведение и США и КНР и РФ и, собственно, военного правительства Мьянмы покажет насколько обоснованными или же необоснованными являются наши предположения и насколько необходимой для Мьянмы окажется украинская бронетехника.
Напомним, американский лидер Джо Байден сделал заявление о подписании указа, в котором прописаны условия немедленного введения персональных санкций против Мьянмы. В "черный" список попадут все причастные к военному перевороту и захвату власти в стране, а также окружению зачинщиков переворота.
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