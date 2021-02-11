США введут санкции против зачинщиков переворота в Мьянме

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Ольга Чародий
Американский лидер Джо Байден сделал заявление о подписании
указа, в котором прописаны условия немедленного
введения персональных санкций
против Мьянмы, передает CNN. В "черный" список попадут все причастные к военному перевороту и
захвату власти в стране, а также окружению зачинщиков переворота.
Санкции США - - фото из открытых источников
По словам
американского президента, на текущей неделе США определят первые объекты
грядущих санкций.
Кроме этого, Штатами планируется усиление экспортного контроля в отношении Мьянмы и заморозка американских активов.
1 февраля военные Мьянмы задержали президента страны Вин Мьина и Аун Сан Су Чжи.
Напомним, Военные в Мьянме устроили государственный переворот и захватили президента страны Вина Мьин. Кроме того, в руках военных оказалась и лауреат Нобелевской премии мира — Аун Сан Су Чжи. Задержание президента и других государственных политиков произошло утром первого февраля во время военных рейдов. Сейчас в Мьянме объявлено чрезвычайное положение сроком на один год. Сообщается, что военные движутся дальше — сейчас они пытаются захватить столицу Мьянмы — город Нейпьидо. Военные уверены, что прошедшие парламентские выборы, которые закончились в ноябре 2020 года, прошли нечестно и были сфальсифицированы. Поэтому и решили "навести справедливость".Пока страной руководит главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлаину. Еще раньше он вел себя очень радикально и угрожал отменить конституцию, если верхушка власти не будет следовать закону.
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