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США введут санкции против зачинщиков переворота в Мьянме

1 февраля военные Мьянмы задержали президента страны Вин Мьина и Аун Сан Су Чжи

сегодня, 04:41
Автор:

Ольга Чародий

Американский лидер Джо Байден сделал заявление о подписании указа, в котором прописаны условия немедленного  введения  персональных санкций против Мьянмы, передает CNN. В "черный" список попадут все причастные к военному перевороту и захвату власти в стране, а также окружению зачинщиков переворота.

США введут санкции против зачинщиков переворота в Мьянме

Санкции США - - фото из открытых источников

"Сегодня я подписал новый указ, что позволяет нам немедленно ввести санкции против военных лидеров, которые руководили переворотом, против их бизнес-интересов и близких родственников", — сообщил Байден.

 По словам американского президента, на текущей неделе США определят первые объекты грядущих санкций.

Кроме этого, Штатами планируется усиление экспортного контроля в отношении Мьянмы и заморозка американских активов. 

1 февраля военные Мьянмы задержали президента страны Вин Мьина и Аун Сан Су Чжи. 

Напомним, Военные в Мьянме устроили государственный переворот и захватили президента страны Вина Мьин. Кроме того, в руках военных оказалась и лауреат Нобелевской премии мира — Аун Сан Су Чжи. Задержание президента и других государственных политиков произошло утром первого февраля во время военных рейдов. Сейчас в Мьянме объявлено чрезвычайное положение сроком на один год. Сообщается, что военные движутся дальше — сейчас они пытаются захватить столицу Мьянмы — город Нейпьидо. Военные уверены, что прошедшие парламентские выборы, которые закончились в ноябре 2020 года, прошли нечестно и были сфальсифицированы. Поэтому и решили "навести справедливость".

Пока страной руководит главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлаину. Еще раньше он вел себя очень радикально и угрожал отменить конституцию, если верхушка власти не будет следовать закону.




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Источник: https://edition.cnn.com/2021/02/10/politics/biden-myanmar-coup-sanctions/index.html
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