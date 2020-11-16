Победа Санду: последствия президентских выборов в Молдове

В Молдове подвели итоги второго тура президентских выборов. Бывший премьер-министр, лидер партии "Действие и солидарность" и сторонник интеграции в ЕС и НАТО Майя Санду обошла на 15% голосов действующего президента Игоря Додона, угодного РФ. За нее проголосовали почти 58% избирателей. На такой исход голосования повлиял комплекс причин, а последствия выборов могут отразиться на отношениях Молдовы с Украиной, Россией и Западом.



Майя Санду. Фото: gov.md

Причины триумфа Санду

По сравнению с результатами президентских выборов 2016 года, когда за Игоря Додона во втором туре проголосовали 52,11% избирателей, в этом году он потерпел сокрушительное поражение с результатом 42,29% голосов. За Додона, пользующегося поддержкой "Партии Социалистов Республики Молдова", в основном голосовали жители сел, а также подавляющее большинство населения автономного региона Гагаузия, где сильны пророссийские настроения, а в начале 90-х были сепаратистские настроения, попытки выйти из состава Молдовы.

Чашу весов на сторону Санду склонили представители молдавской диаспоры. За границей проживают 800 тыс. молдавских граждан, у которых есть право голоса. За Санду проголосовали 93% представителей диаспоры. Додон рассчитывал на поддержку свыше 350 тыс. молдавских граждан, уехавших на заработки в Россию, но на избирательные участки в российских городах явились 5 тыс. человек.

Политолог Штефан Глигор допускал поражение Додона во втором туре, поскольку, по его мнению, он не выполнил свои обещания перед электоратом, симпатизирующим РФ, а его союзник премьер-министр Ион Кику не сумел совладать с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. После победы на президентских выборах в 2016 году, Додону не удалось разорвать соглашение об ассоциации с ЕС, свернуть интеграцию в НАТО и начать процедуру вступления в Евразийский экономический союз, поскольку Молдова является парламентской республикой, а полномочия президента ограничены. Попытки Додона добиться реинтеграции сепаратистского образования Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) в состав Молдовы как региона с особым статусом не увенчались успехом. Президент ПМР Вадим Красносельский ориентирован на вхождение Приднестровья в состав РФ, а не возвращение в правовое поле Молдовы.

С 2016 по 2019 года Молдовой правила ориентированная на интеграцию в ЕС и НАТО коалиция "Демократической партии Молдовы", "Либеральной партии" (до 2017 года), "Европейской народной партии Молдовы" (с 2018 года), а правительство возглавлял премьер-министр Павел Филипп. Союзная Додону "Партия Социалистов Республики Молдова" находилась в оппозиции. Парламент несколько раз отстранял Додона от обязанностей президента. Не все сторонники Додона поняли его альянс с опальным в США, ЕС и России лидером "Демократической партии Молдовы", олигархом Владом Плахотнюком, которого обвиняют в коррупции и влиянии на государственную политику в интересах своего бизнеса. По итогам парламентских выборов 2019 года, социалисты не получили большинство в законодательном органе и им пришлось сформировать коалицию с демократами.

В отношении Влада Плахотнюка возбуждено уголовное дело в России и его подозревают в покушении на российского банкира Германа Горбунцова. В январе 2020 года США ввели санкции против олигарха и его семьи. В мае 2020 года Додон оказался в эпицентре политического скандала, когда в сети появилось видеозапись его встречи с Плахотнюком, который держал в руке полиэтиленовый пакет. Общественность сделала выводы, что президент попался на подкупе. Санду сделала борьбу с коррупцией и судебную реформу одним из ключевых приоритетов своей предвыборной кампании.

В своей избирательной кампании Додон делал упор на социальных вопросах, но пандемия коронавируса и карантин привели к плачевным последствиям для молдавской экономики. Экономист Адриан Лупушор прогнозирует, что убытки от COVID-19 для экономики Молдовы составят 2 млрд евро при том, что правительство не включило антикризисные меры в бюджетно-фискальную политику на 2021 год, у него нет мер по компенсации потерь.

Закрытие границ на карантин оставило без работы молдавских трудовых мигрантов, денежные переводы переводы обеспечивали 16% ВВП республики. В 2019 году денежные переводы составили 1,2 млрд долларов и под влиянием пандемии коронавируса они сократятся до 27%. Даже скандал вокруг хищения из молдавских банков 1 млрд долларов в 2014 году, в котором оказались замешан бывший соратник Санду по "Либерал-демократической партии Молдовы" бывший премьер-министр Влад Филат выглядит как-то мелковато на фоне этих проблем.

Игоря Додона поддержал президент РФ Владимир Путин, который выразил надежду на то, что молдавский народ оценит усилия президента по выстраиванию отношений с Россией, заявил, что виноделие другие отрасли экономики Молдовы завязаны на российский рынок, что на самом деле не так.

По информации аналитика Илья Барабанова, в последние годы Молдова переориентировала экспорт вина в Китай после серии торговых войн с РФ. Основными торгово-экономическим партнером Молдовы является страны Евросоюза, в том числе Румыния, Италия, Германия, а не Россия. Майе Санду удалось развеять стереотипы российской пропаганды о том, что она посягнет на права русскоязычного населения. Политик обещала не закрывать школы с преподаванием на русском языке и не запрещать празднование Дня Победы 9 мая.

Перезагрузка парламента

В планах Майи Санду на посту президента инициировать проведение досрочных парламентских выборов, чтобы добиться изменения расстановки сил в парламенте. Президент Молдовы имеет право распустить парламент. На текущий момент, партия "Действие и солидарность" находится в оппозиции и не имеет достаточно мест для формирования большинства. Если в парламенте продолжат доминировать соратники Плахотнюка и Додона, то она не сможет влиять на политическую повестку в республике.

Одним из партнеров Санду по коалиции могла бы стать "Наша партия" мэра города Бельцы Ренато Усатого. Он участвовал в первом туре президентских выборов и набрал 16% голосов. Несмотря на свои симпатии к Москве, призвал своих избирателей голосовать за Санду во втором туре, а не за Додона. Ренато усатого поддерживают молдаване, разочаровавшиеся в Додоне. Партнером Санду по блоку АКУМ является муниципальный советник Кишинева Андрей Нэстасе. Впрочем, у нее с ним были разногласия этим летом. Нэстасе хотел, чтобы Санду уступила ему возможность баллотироваться от блока АКУМ на пост президента. На президентских выборах 2016 года она проиграла Додону.

Геополитические последствия

В отличие от Додона, который придерживался баланса в отношениях с Западом и Россией, с перекосом в сторону последней, Санду считает США стратегическим партнером Молдовы. Новоизбранный президент поддерживает укрепление боеспособности вооруженных сил Молдовы за счет сотрудничества с НАТО. Она не возводит отношения с РФ в качестве основного приоритета и видит будущее страны в составе ЕС. Запад видит в Санду своего человека. Она закончила Школу управления им. Джона Ф. Кеннеди в Гарвардском университете, работала координатором мероприятий Программы ООН по развитию в Молдове, советником исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне. Президент Румынии Клаус Йоханнис, председатель правящей в Германии партии "Христианско-демократический союз" Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддержали кандидатуру Санду на этих выборах.

Ожидаются изменения в молдавско-румынских отношениях. Румынские власти делали ставку на Санду и организовали бесплатный проезд для студентов из Молдовы до пунктов голосования на территории Румынии. За все время президентства, Додон ни разу не посетил Бухарест. Румыния является соседом Молдовы, ее крупнейшим торгово-экономическим партнером. Достаточно румын и молдаван считают себя одним народом. В июне 2019 года Санду допустила возможность вынесения вопроса об объединении Молдовы и Румынии на референдум. С одной стороны, такой шаг позволил бы добиться быстрой интеграции Кишенева в ЕС, с другой стороны – означал бы потерю перспектив вернуть Приднестровье, где стоят российские войска.

Складывается впечатление, что политик ставит приоритет евроинтеграции выше, нежели вопрос восстановления территориальной целостности. В сентябре 2019 года Санду заявила, что выступает против отказа от перспективы вступления в ЕС ради разрешения Приднестровского конфликта. Санду считает, что возвращению Приднестровья мешают коррупция и экономические отношения, существующие между Кишиневом и Тирасполем, и годы переговоров об урегулировании замороженного конфликта были бесплодными.

Последствия для Украины

Победа Санду на президентских выборах, с одной стороны, создает перспективы для потепления в отношениях Украины и Молдовы. Отношения были испорчены после того, как в 2016 году Додон заявил, что фактически, Крым является российским, а юридически – непризнанным. С другой стороны, в 2016-2019 годы молдавские представители в ООН поддержали резолюции о признании полуострова временно оккупированной РФ территорией, о защите прав человека в Крыму, о милитаризации Россией Крыма и частей Черного и Азовского морей. Санду считает Крым украинским и уважает территориальную целостность нашей страны.

С другой стороны, Санду настроена на урегулирование проблемных вопросов в украинско-молдавских отношениях и, естественно, будет добиваться уступок со стороны команды Зеленского. Украина – одна из стран, которую Санду посетила во время своего непродолжительного премьерства летом прошлого года. Стоит вопрос делимитации госграницы. Санду считает сложным вопросом строительство шести новых гидроэлектростанций на приграничной реке Днестр. По мнению молдавской стороны, из-за деятельности данных объектов сократиться поступление питьевой воды в Кишинев. Днестр – основной источник питьевой воды для Молдовы и главная водная артерия страны.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдова.

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