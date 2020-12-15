Праздничный локдаун: как европейцы готовятся к Рождеству и Новому году

Кабинет министров Украины утвердил перечень ограничений, которые будут действовать во время новогодне-рождественских праздников в нашей стране. Новые карантинные ограничения вступят в силу уже в эту пятницу – 19 декабря.



На фоне стремительно растущего числа новых случаев заражения коронавирусом новые карантинные ограничения вводят многие страны во всем мире. О новых ограничениях в разных странах Европы мы расскажем подробнее.

Нидерланды: пятинедельная блокировка

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна будет находиться в строгой изоляции в течение пяти недель – с 15 декабря 2020 года по 19 января 2021 года.

Все школы, непродовольственные магазины, а также многие другие общественные места и пространства будут закрыты. Жителям страны рекомендуют воздержаться от бронирования несущественных поездок за границу до середины марта.

Ограничения будут немного смягчены в течение трех дней Рождества, когда голландским семьям разрешат принимать трех гостей вместо двух, не считая детей до 13 лет.

В минувшие выходные несколько голландских городов попросили людей соблюдать дистанцию. Это произошло после того, как в Сети появились видео заполненных магазинов.

Великобритания: временные "рождественские шарики" разрешены

По всей Великобритании было введено окно специальных ограничений, чтобы люди могли отпраздновать Рождество. С 23 по 27 декабря (или с 22 по 28 декабря в Северной Ирландии) не будет никаких ограничений на поездки, и люди смогут отмечать праздники в компаниях и остаться на ночь.

Однако количество людей, которые могут праздновать вместе, ограничено. Так называемые "Рождественские шырики" могут включать в себя максимум три семьи в большей части Великобритании или до восьми человек в Шотландии.

Однако эксперты в области здравоохранения призывают людей тщательно подумать о том, с кем они общаются. Это происходит на фоне новостей о большом количестве новых случаев заражения коронавирусом.

С 16 декабря в стране закроются пабы и рестораны, за исключением доставки и еды на вынос, а также закроется большинство крытых развлекательных заведений и спортивных стадионов.

Италия: никаких рождественских базаров и общенациональный комендантский час

В настоящее время в Италии наблюдается самое большое число смертей с конца марта, и премьер-министр Джузеппе Конте призвал итальянцев сдержанно отмечать Рождество, без массовых гуляний, объятий и поцелуев.

Многие итальянские регионы находятся под частичной блокировкой. Также власти объявили запрет на поездки между различными регионами с 21 декабря по 6 января. Помимо региональных запретов на поездки, людям не разрешат покидать свои родные города на Рождество и Новый год. Исключения касаются только чрезвычайных ситуаций и случаев, когда человеку срочно нужна медицинская помощь.

Также будет действовать комендантский час – с 22:00 до 05:00.

Церкви могут оставаться открытыми, но комендантский час означает, что традиционная Полуночная месса вряд ли состоится. Также запрещена работа традиционного итальянского рождественского базара.

Конте также заверил детей, что Баббо Натале (Дед Мороз) обязательно приедет, поскольку он освобожден от глобальных ограничений на поездки.

Многие европейцы отправляются на горнолыжные склоны на Рождество, но в Европе бытует неоднозначное мнение касательно того, следует ли оставлять курорты открытыми.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном пытались согласовать общеевропейскую сделку по переносу лыжного сезона. Но в итоге было принято решение о закрытии горнолыжных курортов на территории всех трех стран.

Эти массовые закрытия означают, что популярные курорты в Альпах потеряют миллиарды евро дохода. Чиновники поспешили раскритиковать этот план.

Австрия считает, что может предложить безопасный отдых, как только ограничения будут ослаблены и катание на лыжах будет разрешено с 24 декабря. Правда на фоне ограничений во всем мире, вероятнее всего в этом году курорты преимущественно будут посещать внутренние туристы. Тем более, отели открываться не будут. А вот швейцарским курортам позволили свободно оставаться открытыми с соблюдением мер безопасности..

Франция: ограничения на поездки сняты в связи с Рождеством

После нескольких недель национальной изоляции президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ограничения начнут ослабляться с 28 ноября.

После 15 декабря ограничения на поездки по Франции будут сняты, а это означает, что люди смогут навещать свои семьи во время праздничных каникул. Ограничения, которые означали, что любая поездка за пределы дома должна была быть совершена по уважительной причине, заверенной на бумаге или смартфоне, также будут сняты с 15 декабря.

Но, по мнению правительства, количество новых ежедневных случаев коронавируса еще не снизилось настолько, чтобы оправдать дальнейшее ослабление ограничений.

Это означает, что с 20:00 по всей стране будет введен комендантский час, который будет отменен в канун Рождества, но не в канун Нового года. Театры и кинотеатры останутся закрытыми, как и бары и рестораны.

Также стоит отметить, что власти французских городов, в которых располагаются горнолыжные курорты, обеспокоены решением о запрете их работы и уже подсчитывают убытки

Германия: жесткая блокировка с закрытыми магазинами

Германия войдет в жесткую изоляцию в рождественский период, поскольку число смертей и инфекций от вируса резко возросло в последние недели.

Непродовольственные магазины и школы закроются по всей стране во время локдауна, который продлится с 16 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

Канцлер Германии Ангела Меркель обвинила рождественские покупки в значительном росте социальных контактов.

В настоящее время в одном доме могут собираться не более пяти человек из не более чем двух семей. Но этот лимит будет ослаблен с 24 по 26 декабря, когда один дом сможет принять максимум четырех близких членов семьи из других домовв.

Дети в возрасте до 14 лет в это ограничение не входят.

В условиях национальной изоляции основные магазины, такие как те, что продают продукты питания, останутся открытыми, как и банки. Торговые точки, торгующие рождественскими елками, также могут продолжать работать. Парикмахерские относятся к числу предприятий, которые должны закрыться.

Большинство крупных рождественских базаров в Германии уже отменены. Что касается Нового года, то фейерверки были отменены, а выпускать их на улицу, скорее всего, не стоит.

Испания: разрешенные поездки и ограниченные собрания

Испанское правительство утвердило свод правил на период с 23 декабря 2020 года по 6 января 2021 года. Однако региональные правительства имеют право ужесточать эти общие правила, если они считают это необходимым.

Во время этого окна поездки между регионами будут разрешены при условии, что люди навещают друзей и семью.

Общественные собрания в канун Рождества и Нового года будут ограничены 10 людьми. И, в отличие от многих европейских стран, это ограничение распространяется на детей. Нынешний комендантский час также будет продлен до 01: 30 в канун Рождества и Нового года.

Испанские семьи традиционно празднуют праздник Трех Королей парадом 5 января, но правительство рекомендовало отменить торжества.

Австрия: массовое тестирование и закрытые отели

Австрия вышла из своей второй национальной изоляции 7 декабря, а затем ограничения были ослаблены перед Рождеством.

Часы общенационального комендантского часа были сокращены и теперь он действует с 20: 00 до 06: 00, в то время как второстепенные магазины и другие предприятия вновь открылись.

Рестораны и бары, однако, останутся закрытыми в праздничный период, можно будет только работать в формате "еда на вынос". Традиционные рождественские рынки страны также будут закрыты.

Гостиницы, между тем, открыты только для тех, кто путешествует по делам. Люди, приезжающие из стран с более чем 100 случаями заболевания на 100 тыс. человек, включая Германию и Италию, должны будут пройти карантин в течение 10 дней.

Правительство заказало по меньшей мере семь миллионов тестов на антигены, и добровольное массовое тестирование было развернуто по всей стране.

Россия: пожилым людям велели самоизолироваться

В России главные праздничные торжества обычно проходят в канун Нового года, и многие люди устраивают ночные вечеринки. Но за последние два десятилетия растет популярность празднования Рождества, которое православное христианское большинство страны отмечает 7 января.

В столице, Москве, чиновники объявили о новых мерах, которые продлятся до 15 января. К ним относятся раннее закрытие ресторанов и кафе, а также ограничение вместимости кинотеатров и театров на 25%. Жители старше 65 лет и те, кто находится в группах высокого риска, также должны самоизолироваться до этой даты.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об усилении карантина в стране. На Новый год в Турции будет введен комендантский час.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!