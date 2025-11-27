logo

Адольф Гитлер победил на выборах в Намибии с рекордным результатом
Адольф Гитлер победил на выборах в Намибии с рекордным результатом

В Намибии политик Адольф Гитлер Уунона в пятый раз победил на местных выборах.

27 ноября 2025, 15:50
Политик из небольшого избирательного округа на севере Намибии Адольф Гитлер Уунона снова уверенно одержал победу на местных выборах. Несмотря на свое имя, которое ассоциируется с одним из самых жестоких диктаторов 20 века, он сохраняет мандат уже пятую каденцию и остается популярным среди местных жителей.

Адольф Гитлер победил на выборах в Намибии

Адольф Гитлер победил на выборах в Намибии

По предварительным данным, Адольф Гитлер получил около 92% голосов по округу Омпунджу в регионе Ошана. Это более высокий результат, чем на выборах 2020 года, когда он набрал примерно 85%.

Уунона представляет правящую партию SWAPO, сформировавшуюся из Намибийского освободительного движения и исторически выступающую за антиколониальную политику. Политик занимает должность регионального советника с 2004 года и считается влиятельной фигурой в своем небольшом округе с населением менее 5 тысяч человек.

Адольф Гитлер Уунона победил на выборах в Намибии

Адольф Гитлер Уунона победил на выборах в Намибии

В интервью немецкому изданию Bild в 2020 году Уунона объяснял, что получил свое имя из-за отца, который, вероятно, не осознавал его историческое значение.

"Только когда я вырос, я понял, кто такой Адольф Гитлер и что он хотел покорить весь мир. Я не имею к этому никакого отношения", — сказал политик.

В повседневной жизни он пользуется именем Адольф Уунона и не собирается его менять из-за бюрократических сложностей подчеркивая, что этого уже "слишком поздно".

Намибия была германской колонией до Первой мировой войны. После этого территория находилась под контролем Южной Африки до обретения независимости в 1990 году. Наследие колониального прошлого, в том числе немецкие имена, до сих пор заметно в стране.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ЦРУ раскрыло неожиданные данные об интимной жизни Гитлера.

Также "Комментарии" писали, что президент Колумбии приравнял Трампа к Гитлеру из-за фашистской идеологии.



