Адольф Гітлер переміг на виборах у Намібії з рекордним результатом

Політик із невеликого виборчого округу на півночі Намібії Адольф Гітлер Уунона знову впевнено здобув перемогу на місцевих виборах. Попри своє ім’я, що асоціюється з одним із найжорстокіших диктаторів 20 століття, він зберігає мандат уже п’яту каденцію поспіль і залишається популярним серед місцевих жителів.

Адольф Гітлер переміг на виборах у Намібії

За попередніми даними, Адольф Гітлер отримав близько 92% голосів у окрузі Омпунджу в регіоні Ошана. Це вищий результат, ніж під час виборів 2020 року, коли він набрав приблизно 85%.

Уунона представляє правлячу партію SWAPO, яка сформувалася з Намібійського визвольного руху та історично виступає за антиколоніальну політику. Політик обіймає посаду регіонального радника з 2004 року та вважається впливовою фігурою у своєму невеликому окрузі з населенням менш як 5 тисяч осіб.

Адольф Гітлер Уунона переміг на виборах у Намібії

У інтерв’ю німецькому виданню Bild у 2020 році Уунона пояснював, що отримав своє ім’я через батька, який, ймовірно, не усвідомлював його історичного значення.

"Лише коли я виріс, я зрозумів, хто такий Адольф Гітлер і що він хотів підкорити весь світ. Я не маю до цього жодного стосунку" — сказав політик.

У повсякденному житті він користується ім’ям Адольф Уунона та не збирається його змінювати через бюрократичні складнощі наголошуючи, що цього вже "надто пізно".

Намібія була німецькою колонією до Першої світової війни. Після цього територія перебувала під контролем Південної Африки до здобуття незалежності у 1990 році. Спадщина колоніального минулого, зокрема німецькі імена, досі помітна в країні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ЦРУ розкрило несподівані дані про інтимне життя Гітлера.

Також "Коментарі" писали, що президент Колумбії прирівняв Трампа до Гітлера через фашистську ідеологію.