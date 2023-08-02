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Африканская страна остановила государственный переворот

После военного госпереворота в Нигере еще одну африканскую страну могла возглавить хунта.

сегодня, 10:20
Автор:
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Slava Kot
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Несколько старших военных офицеров были арестованы в африканской стране Сьерра-Леоне. Группа военных планировала совершить государственный переворот и устранить недавно избранного президента. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Sierra Leone Telegraph.

Африканская страна остановила государственный переворот

Военные в Сьерра-Леоне. Фото из открытых источников

Сьерра-Леоне находилось в политической нестабильности после недель предвыборной гонки, которая состоялась 24 июня. Согласно результатам выборов, победил действующий руководитель страны Джулиус Маада Био.


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Высшее военное руководство страны планировало свергнуть с должности Джулиуса Био. Полиция Сьерра-Леоне арестовала военных офицеров, планировавших использовать запланированную акцию протеста для государственного переворота. Полиция не разглашает имена арестованных и причастных офицеров.

"Предварительные расследования показали, что эти лица планировали использовать якобы мирные протесты между 7 и 10 августа 2023 года как прикрытие для разрешения насильственных нападений на государство учреждений и мирных граждан", — говорится в отчете полиции.

Президент страны Джулиус Маада Био из-за напряженной ситуации в стране избегает визитов за границу. Политологи считают, что между президентом и старшим руководством есть значительное напряжение, несмотря на победу на выборах, международные и местные наблюдатели обнаружили много фальсификаций. После оглашения победы Джулиуса Био, общественности не дают ознакомиться с бюллетенями.

Вероятно, военные Сьерра-Леоне пытаются использовать опыт госпереворотов в Гвинее, Мали, Буркина-Фасо, а недавно и в Нигере, где к власти пришла военная хунта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского назвали, кто стоит за военным переворотом в Африке.

Также "Комментарии" писали о мятежниках в Нигере, выступивших с речью на телевидении.



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Источник: https://www.thesierraleonetelegraph.com/political-crisis-in-sierra-leone-deepens-as-senior-army-officers-are-arrested/
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