Более 20 тысяч африканских детей принимают участие в военных конфликтах, – ООН

В Западной и Центральной Африке вооруженные группировки и правительственные войска используют детей для участия в боевых действиях. Об этом сообщил детский фонд ООН (UNICEF). В фонде отметили, что в военные конфликты в настоящее время привлечены более 21 тысячи детей. Для военной службы их привлекают как вооруженные группировки, так и правительственные силы.

Дети (фото из открытых источников)

"Цифры и тенденции крайне беспокоят нынешнее и будущее поколение детей", — предупреждает региональный директор UNICEF по региону Мари-Пьер Пуарье.



В большей степени детей вовлекают в боевые действия в странах Центральной Африки – Буркина-Фасо, ЦАР, Камеруни, Чади, Конго, Мали и Нигери. В ООН добавили, что с 2016 года более 2,2 тысяч детей в регионе стали жертвами сексуального насилия, а более 3,5 тысячи детей — были похищены.

Напомним, Франция и Соединенные Штаты Америки возобновят сотрудничество по борьбе с терроризмом, в частности, в регионе Сахель в Африке. Что это значит? Почему именно сейчас? Какие риски и интересы сконцентрированы в данном регионе? Есть там российский след? Эксперты прокомментировали для издания "Комментарии-Украина". Отметим, что регион Сахель охватывает такие государства как Сенегал, Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Нигерия, Чад, Судан и Эритрея. Есть данные, что именно в этом регионе активно действует "Исламское государство в странах Сахеля" (ИГВС) – ответвление террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ).

Кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, сооснователь Центра исследования Африки Александр Мишин отмечает, что усиление сотрудничества по линии США0Франция в регионе Сахеля является частью политики перезагрузки отношений между сторонами после периода политического безразличия к проблемам стран-партнеров в годы пребывания президента Дональда Трампа в Белом доме, а также после осеннего кризиса с "австралийским контрактом" по ядерным субмаринам, который вызвал разочарование в Париже.

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