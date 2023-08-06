Что происходит сейчас в Нигере и в Африке в целом – при чем здесь РФ

После того, как в Нигере произошел военный переворот, ситуация продолжает накаляться. Демократически избранный президент Нигера Мохамед Базум обратился к правительству США и всему международному сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в его стране. Он также подчеркивает, что в перевороте явно прослеживает след российских наемников из группы "Вагнер", которые расшатывают ситуацию в целом на Африканском континенте. Представители Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) уже выдвинули ультиматум нигерийским путчистам и даже якобы разработали план возможного вооруженного вторжения в Нигер в ответ на путч. Что и почему происходит сейчас в Нигере и в Африке в целом? Готов ли Запад дать отпор провокациям и путчам, за которыми просматривается тень Москвы, а возможно и Пекина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Военный переворот в Нигере. Фото: из открытых источников

Нынешняя ситуация в Нигере, и в целом в Западной Африке в последние годы – это следствие ослабления политического влияния Франции и США в этом регионе

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко рассуждает так:

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"В Нигере и в Африке происходит то, что там регулярно происходило раньше – путчи и военные перевороты. Около половины всех военных переворотов в мире, которые произошли с 1950 г., состоялись именно в Африке. Западная Африка, где находится Нигер, это регион, лидирующий по числу военных переворотов на данном континенте".

По словам эксперта, нынешняя ситуация в Нигере, и в целом в Западной Африке в последние годы, — это следствие ослабления политического влияния Франции и США в этом регионе.

"В итоге это способствовало резкому усилению экономического и политического влияния Китая в Африке, и попыткам России усилить свое политическое влияние в этом регионе с помощью методов гибридной войны", – поясняет Владимир Фесенко.

А главным инструментом РФ, отмечает он, стала ЧВК "Вагнер".

Прямое военное вмешательство Франции и ЭКОВАС в политическую ситуацию в Нигере пока представляется политологу маловероятным.

"Это не столько решит проблему, сколько резко усилит конфликтность в Западной Африке, – поясняет эксперт. – Более вероятно, что Франция и Запад будут отвечать асимметрично, путем политического и экономического давления на путчистов. Также, видимо, Франции и США придется наращивать активность своих спецслужб в этом регионе. С высокой вероятностью, под ударом окажется ЧВК "Вагнер". В Международном уголовном суде уже анонсировали возможность криминальных дел против вагнеровцев и российских должностных лиц, связанных с этой компанией. Юридический и финансовый прессинг стран Запада на ЧВК "Вагнер" и связанные с ним политические режимы в Африке, будет усиливаться. В том числе речь будет идти о блокировании операций по отмыванию денег. Есть вероятность, что ЧВК "Вагнер" будет объявлена террористической организацией и против нее начнутся операции западных спецслужб".

Отмечает Владимир Фесенко и косвенные последствия происходящего. Ведь ситуация в Нигере и Западной Африке существенно ухудшает отношения между Россией и Францией.

Также похоже, что резкая активизация РФ в Африке вызывает и некоторое неудовольствие Китая, действующего в Африке преимущественно экономическими методами. И тот политический хаос, который устраивает Россия в Африке и во всем мире, начинает вызывать раздражение в Пекине". "Недовольство активизацией России в мусульманских странах Африки проявляет Саудовская Аравия, – обращает внимание политолог. – И это одна из главных причин, почему Саудовская Аравия проводит миротворческую встречу по Украине в координации со странами G-7 и Украиной, но без участия России

Ближайшие дни, а то и часы могут стать отправной точкой дальнейшего развития событий

По мнению политолога, директора Агентства моделирования ситуаций Виталия Балы, ситуация в Нигере очень непростая.

"Сегодня, 6 августа, истекает ультиматум, который выставили путчистам представители ЭКОВАС. Если военные не вернут власть законно избранному президенту Мохамеду Базуму, против них могут применить силу. Ввести свои войска в Нигер. Так что ситуация очень напряженная", – отмечает эксперт.

Франция также настроена категорически, поясняет он.

"Ближайшие дни, а то и часы могут стать отправной точкой дальнейшего развития событий, – предполагает Виталий Бала. – То ли путчисты останутся у власти с риском большой войны в Африке (где некоторые государства, включая Мали, поддержали путч), то ли они сдадут назад".

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