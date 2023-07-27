Государственный переворот в Нигере: мятежники выступили с речью на телевидении

После предварительных уведомлений о взятии под контроль ситуации после попытки государственного переворота в Нигере группа офицеров выступила на государственном телевидении. Ее представитель зачитал заявление о том, что президент Мохамед Базум отстранен от власти, границы страны закрыты и объявлен комендантский час.

Офицеры, совершившие государственный переворот в Нигере. Фото из открытых источников

Группа офицеров представилась членами "Национального совета спасения Родины".

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"Мы, силы обороны и безопасности, объединенные в Национальный совет спасения Родины, решили покончить с правлением режима президента Базума", — сказал полковник Амаду Абдрамане, выступавший вместе девятью другими офицерами.

Абдрамане заявил, что по всей стране объявлен комендантский час, границы страны закрыты, а все государственные учреждения не работают. В то же время нигерийский офицер предостерег от "любого иностранного вмешательства".

В настоящее время свергнутый президент Мохамед Базум находится в заключении в собственной резиденции в столице Ниамеи. Он успел поговорить с госсеком США Энтони Блинкеном, заявившим о "непреклонной поддержке Соединенных Штатов для него и демократии в Нигере". Блинкен призвал мятежников "немедленно освободить" президента Нигера.

Избрание Мохамеда Базума ознаменовало первую демократическую смену власти в Нигере, стране, ставшей свидетелем четырех военных переворотов после обретения независимости в 1960 году.

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