logo

BTC/USD

29531.43

ETH/USD

1880.77

LTC/USD

91.41

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Африка Государственный переворот в Нигере: мятежники выступили с речью на телевидении
commentss НОВОСТИ Все новости

Государственный переворот в Нигере: мятежники выступили с речью на телевидении

Военные офицеры, совершившие госпереворот в Нигере, выступили на государственном телевидении страны.

сегодня, 13:00
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

После предварительных уведомлений о взятии под контроль ситуации после попытки государственного переворота в Нигере группа офицеров выступила на государственном телевидении. Ее представитель зачитал заявление о том, что президент Мохамед Базум отстранен от власти, границы страны закрыты и объявлен комендантский час.

Государственный переворот в Нигере: мятежники выступили с речью на телевидении

Офицеры, совершившие государственный переворот в Нигере. Фото из открытых источников

Группа офицеров представилась членами "Национального совета спасения Родины".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Мы, силы обороны и безопасности, объединенные в Национальный совет спасения Родины, решили покончить с правлением режима президента Базума", — сказал полковник Амаду Абдрамане, выступавший вместе девятью другими офицерами.

Абдрамане заявил, что по всей стране объявлен комендантский час, границы страны закрыты, а все государственные учреждения не работают. В то же время нигерийский офицер предостерег от "любого иностранного вмешательства".

В настоящее время свергнутый президент Мохамед Базум находится в заключении в собственной резиденции в столице Ниамеи. Он успел поговорить с госсеком США Энтони Блинкеном, заявившим о "непреклонной поддержке Соединенных Штатов для него и демократии в Нигере". Блинкен призвал мятежников "немедленно освободить" президента Нигера.

Избрание Мохамеда Базума ознаменовало первую демократическую смену власти в Нигере, стране, ставшей свидетелем четырех военных переворотов после обретения независимости в 1960 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кения обвиняет Россию и называет шаги Кремля "ударом в спину".

Также "Комментарии" писали о Кремле, обвинившем США в попытке сорвать встречу Путина с лидерами Африки.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-12342537/Coup-Niger-Soldiers-TV-western-African-state-say-deposed-President-holding-palace.html
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:08

Турчинов Яценюк Порошенко Тягнибок Кличко Садовий ...


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!