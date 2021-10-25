Государственный переворот в Судане: что происходит в стране и почему это играет на руку России

Четверо министров, а также чиновники высокого ранга из штата Хартум арестованы в Судане. Об этом сообщили в понедельник телеканалы Al Hadath и Al-Arabiya. Армия блокировала все въезды в столицу и перекрыла мосты.

Государственный переворот в Судане - фото: РИА-Новости

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что происходит в Судане и почему.

РФ таким образом может вновь взяться за укрепление своих позиций в этой восточно-африканской стране



Координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина", сотрудник Центра исследовании Африки Денис Москалик поясняет, что в Судане сейчас происходит военный переворот против гражданского правительства. Арестованы премьер-министр Абдулла Хамдук и свыше 300 представителей политического руководства и гражданского общества, военные пытаются подавить протесты населения.

"Данное событие является следствием длительного противостояния между гражданским правительством во главе с Абдуллой Хамдуком и главой Суверенного совета Судана Абделем Фаттахом Аль-Бурханом. Борьба здесь продолжается с 2019-го года, когда в результате переворота и свержения президента Омара аль-Башира военными были созданы новое гражданское правительство, а также Переходный Военный Совет Судана (по сути — военная хунта, которая держала реальную власть и старалась подчинить себе правительство, ориентированное на реформы и сотрудничество с Вашингтоном). Недавно между Суверенным Советом и правительством было достигнуто соглашение о дальнейшем будущем страны при посредничестве США. Однако это оказалось лишь политическим маневром, призванным прикрыть подготовку к перевороту", – отмечает Денис Москалик.

По его словам, американцы сейчас выступили против сил мятежников и заявили о сокращении международной помощи Судану, если переворот не прекратится.

"Нынешний переворот играет на руку России, – уверен эксперт. – Она таким образом может вновь взяться за укрепление своих позиций в этой восточно-африканской стране. В частности – начать создание российской военной базы на Красном море. Соглашение об этом было достигнуто ранее, однако блокировалось правительством. Ну, а новая военная хунта на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном, дает России новые возможности".

Популизм, воспитанный диктаторами, требует простых шагов. Например, смены власти

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко акцентирует, что Судан – это пример того, что длительный авторитарный режим не ведет к стабильности, даже если подкреплен нефтедолларами. Тем более, когда значительная часть доходов, как это принято в милитаристских государств, вкладывается в армию, а не в социально-экономическое благополучие населения.

"В конце концов, армия проигрывает, а власти уже не на что положиться. Это самая большая проблема всех диктаторов", – поясняет эксперт.

По его словам, отсутствие либеральных традиций, популяризация насильственных методов, приводят к тому, что в стране, даже после устранения диктатора не устанавливается стабильность.

"Наиболее мобилизованные, наиболее структурированные образования, а вместе с тем, образования, которым годами искусственно навязывалось доверие – а ими часто являются военные – имеют возможность сменить власть. Чем они и пользуются, – отмечает Богдан Петренко. – Особенно, когда речь идет об ухудшении социально-экономической ситуации (около 80% запасов нефти теперь находится в отделенном Южном Судане). Популизм, воспитанный диктаторами, требует простых шагов. Например, смены власти. Напомню, что переворот в Судане уже произошел в 2019-м. Попытка переворота была в прошлом месяце. И вот – новый заход. Самое интересное то, что временная власть – так называемый Суверенный совет – должна была существовать лишь до следующего года, до назначения нового руководителя страны. Вряд ли можно рассчитывать, что это – последний переворот. Думаю, в следующие 5 лет минимум, подобные попытки будут повторяться".

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