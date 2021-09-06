События в Гвинее: к чему приведет попытка государственного переворота

В Гвинее (государство в Западной Африке) произошла попытка переворота.

Попытка госпереворота в Гвинее - фото из открытых источников

Как ситуация может развиваться далее? Кому это выгодно? Следует ли искать в происходящем российский, европейский или еще какой-то след? На эти вопросы изданию "Комментарии" ответил кандидат политических наук, соучредитель Центра исследования Африки Александр Мишин.

"В Гвинее (Конакри) элитное подразделение вооруженных сил республики – военный спецназ во главе с подполковником Мамади Думбайя свергло в ходе государственного переворота действующего президента Альфа Конде", — поясняет эксперта.

По словам Мишина, в данной стране в прошлом уже имели место подобные эпизоды насильственной смены власти, т.е. происходящие события в их политической истории не является чем-то новым. Мы являемся свидетелями завершения очередного политического цикла, когда гвинейские государственные институты перестали функционировать должным образом, и люди в хаки почувствовали подходящий момент для захвата власти с целью коррекции авторитарных тенденций.

Президент Конде сильно подточил свою легитимность после того, как переизбрался в 2020 году на третий срок, объясняет эксперт. Он стал мишенью для критики со стороны оппозиции и международного сообщества. Ухудшение экономической ситуации в Гвинее, проявившееся в росте цен на бензин и товары первой необходимости привели к разочарованию людей в его политике. Хотя Гвинея крупный игрок на мировом рынке бокситов (алюминиевая руда, состоящая из гидроксидов алюминия, оксидов железа и кремния; сырьё для получения глинозёма и глинозёмосодержащих огнеупоров – прим. ред.) и получает от этого значительные прибыли, на благосостоянии простых людей это сказывается мало.

В итоге база поддержки президента, который к тому же частью населения воспринимается не как местный, ведь его родители родом из соседней страны, сильно уменьшилась. Это дало возможность военным реализовать переворот, и, похоже, у них есть поддержка жителей столицы Конакри. То, что президент в руках мятежников, снижает возможности его сторонников к сопротивлению и консолидации. Главная задача у Думбайя сейчас – заручиться поддержкой командования вооруженных сил, но его этническая принадлежность к народу малинке, т.е. он соплеменник Конде, повышает его шансы на успех.

"Если говорить об иностранном следе в текущем перевороте, то его наличие не так просто подтвердить, ведь большинство крупных игроков, имеющих интересы в Гвинее, а именно Франция, США, Китай, Турция, ЕС, осудили насильственную смену власти и требуют освобождения президента Конде. Впрочем, опыт анализа поведения международного сообщества в ходе предыдущих государственных переворотов в странах Африки указывает, что на данные дипломатические заявления сложно опираться для разбора ситуации. Тем более, президент Конде проводил политику многовекторности и пытался договариваться с Парижем, Пекином и Москвой", — говорит Александр Мишин.

По данным ряда источников, от переворота наиболее сильно пострадают интересы россиян, ведь политтехнологи Пригожина (Евгений Пригожин — российский миллиардер, владелец нескольких ресторанов, шеф-повар российского правительства, владелец компании "Конкорд"; с ним связывают "ольгинскую фабрику троллей" – прим. ред) плотно работали с бывшим президентом и даже могли подтолкнуть к решению пойти на третий срок. В экономическом плане под удар попали интересы российского олигарха Олега Дерипаски, владеющего "Русалом". Это один из крупнейших работодателей в Гвинее, оперирующий рядом крупных проектов по добыче бокситов. Если люди Дерипаски не договорятся с военными, то они могут потерять ряд преференций по ведению бизнеса в республике, не зря Дерипаска говорит о "серьезной встряске" на рынке алюминия.

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