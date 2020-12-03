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Кризис: Испания приняла рекордные 8000 мигрантов

Многие прибыли после опасного путешествия по Атлантическому океану на самодельных лодках

сегодня, 18:40
Автор:

Татьяна Лозовенко

Более 8000 мигрантов высадились в ноябре на Канарских островах, испанском архипелаге у северо-западного побережья Африки, что может стать рекордом, согласно данным, предоставленным Министерством внутренних дел Испании в четверг, 3 декабря.

Кризис: Испания приняла рекордные 8000 мигрантов

Мигранты на Канарских островах

Всего 20 000 мигрантов присоединились к архипелагу с начала года, многие после опасного путешествия по Атлантическому океану на самодельных лодках. Этот показатель в десять раз превышает общую статистику за 2019 год, вследствие чего временные жилые помещения  перегружены.

Ситуация напоминает миграционный кризис 2006 года, когда на архипелаг высадилось 30 000 мигрантов, но на тот момент, как сообщил представитель МВД, прибытие не было зафиксировано.

Напомним, вчера, 2 декабря, по меньшей мере два человека пропали без вести время затопления надувной лодки для мигрантов у острова Лесбос в Греции. 32 людей удалось спасти.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Италии популярные "семейные отели", которые разорились во время пандемии, массово скупаются иностранцами по низким ценам.


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Источник: https://www.lefigaro.fr/flash-actu/espagne-plus-de-8000-migrants-aux-canaries-en-un-mois-peut-etre-un-record-20201203
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