logo
Русский Українська

BTC/USD

43631.10

ETH/USD

3082.82

LTC/USD

151.66

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Африка Извержение вулкана на Канарах продолжается после короткой паузы: лава уничтожила сотни домов (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Извержение вулкана на Канарах продолжается после короткой паузы: лава уничтожила сотни домов (ФОТО)

На юге от вулкана были зафиксированы мелкие подземные толчки

сегодня, 16:02
Автор:

Денис Подставной

На Канарах продолжается извержение вулкана под названием Кумбре Вьеха. Об этом сообщает издание El Pais. 

Извержение вулкана на Канарах продолжается после короткой паузы: лава уничтожила сотни домов (ФОТО)

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Фото из открытых источников.

Как стало известно, сегодня ночью, 27 сентября, после продолжительного извержения, вулкан прекратил выбрасывать лаву и пепел. Однако, уже через несколько часов извержение возобновилось. 

Специалисты рассказали, что паузы в извержениях такого типа не являются каким-то необычным явлением, однако настолько резко это происходит довольно редко. 

На юге от вулкана были зафиксированы мелкие подземные толчки, вероятно из-за движения магмы. 

Для справки: извержение вулкана Кумбре Вьеха происходит уже на протяжении девяти дней. За это время раскалённая порода покрыла около двух сотен гектаров земли и уничтожило более 500 зданий. Среди людей пострадавших нет. 

Извержение вулкана на Канарах продолжается после короткой паузы: лава уничтожила сотни домов (ФОТО) - фото 2

Фото: Reuters.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Турции снова вспыхнули лесные пожары. В районы, где разбушевалась стихия были направлены сотрудники пожарной службы, вертолет и пять спецмашин. На протяжении десяти часов спасатели боролись с пламенем. Подробно об этом читайте в нашей материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что мощное землетрясение всколыхнуло остров Крит. Его сила составляла около 6 баллов по шкале Рихтера. По словам свидетелей, поземные толчки продлились несколько минут и были ощутимы по всей территории острова.  Эпицентр находился в 78 километрах от столицы Ираклиона. Спасатели сообщают о множественных разрушениях зданий в нескольких населённых пунктах. В результате землетрясениях пострадали люди. Подробно об этом читайте в нашем материале. 





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://elpais.com/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ