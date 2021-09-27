Извержение вулкана на Канарах продолжается после короткой паузы: лава уничтожила сотни домов (ФОТО)

На Канарах продолжается извержение вулкана под названием Кумбре Вьеха. Об этом сообщает издание El Pais.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Фото из открытых источников.

Как стало известно, сегодня ночью, 27 сентября, после продолжительного извержения, вулкан прекратил выбрасывать лаву и пепел. Однако, уже через несколько часов извержение возобновилось.

Специалисты рассказали, что паузы в извержениях такого типа не являются каким-то необычным явлением, однако настолько резко это происходит довольно редко.

На юге от вулкана были зафиксированы мелкие подземные толчки, вероятно из-за движения магмы.

Для справки: извержение вулкана Кумбре Вьеха происходит уже на протяжении девяти дней. За это время раскалённая порода покрыла около двух сотен гектаров земли и уничтожило более 500 зданий. Среди людей пострадавших нет.

Фото: Reuters.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Турции снова вспыхнули лесные пожары. В районы, где разбушевалась стихия были направлены сотрудники пожарной службы, вертолет и пять спецмашин. На протяжении десяти часов спасатели боролись с пламенем. Подробно об этом читайте в нашей материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что мощное землетрясение всколыхнуло остров Крит. Его сила составляла около 6 баллов по шкале Рихтера. По словам свидетелей, поземные толчки продлились несколько минут и были ощутимы по всей территории острова. Эпицентр находился в 78 километрах от столицы Ираклиона. Спасатели сообщают о множественных разрушениях зданий в нескольких населённых пунктах. В результате землетрясениях пострадали люди. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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