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В Турции снова вспыхнули лесные пожары: подробности

Пожарные боролись со стихией на протяжении десяти часов

сегодня, 11:22
Автор:

Денис Подставной

В Турции вновь горят леса. Об этом сообщает издание Укринформ. 

В Турции снова вспыхнули лесные пожары: подробности

Пожары в Турции. Фото: twitter.com/OGMgovtr.

На юге страны разгорелись лесные пожары. В провинции Баликесир, в районах Эдремит и Багюзю, где разбушевалась стихия, были направлены один вертолет и пять пожарных машин

Также пожар возник в курортной провинции Мугла. Сотрудники пожарной службы на протяжении десяти часов боролись со стихией. Всего было зафиксировано восемь очагов возгораний.

Спасатели уверяют, что на данный момент, все пожары взяты под контроль. 

Для справки: всего в ходе лесных пожаров в Турции в этом году было уничтожено примерно 160 тысяч гектаров леса.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в национальном парке секвойи Кингз-Каньон (США) после удара молнии образовался пожар. Пламя начало стремительно окутывать близлежащие территории. Оно распространилось почти на два десятка гектаров реликтовых лесных насаждений. Стихия добралась до группы деревьев под названием "четыре гвардейца". Их спасли огнеупорные покрытия, которые недавно установили сотрудники пожарной службы. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что раскалённая лава из вулкана на Канарах продолжает "пожирать" дома местных жителей. В воздух продолжает выбрасываться дым и лава. Шлейф от вулкана поднялся на высоту более четырех километров. Стихия уничтожает всё на своем пути. По информации средств массовой информации, всего было уничтожено более трех сотен зданий. Жители опасных районов были вынуждены покидать свои дома. Эвакуировано уже около шести тысяч человек. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3322448-v-turcii-snova-gorat-lesa.html
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