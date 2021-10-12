Извержение вулкана на Канарах стало еще сильнее: лава вызвала пожар на заводе (ФОТО)

На Канарских островах продолжает извергаться вулкан под названием Кумбре-Вьеха. Об этом сообщает издание УНИАН.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Фото: Reuters,

По информации СМИ, за последнее время активность вулкана усилилась. Его конус оказался частично разрушен, в результате чего огромные камни размером с трехэтажные здания рухнули вниз с холма.

Фото: Reuters

Раскалённая вулканическая порода вытекающая из жерла вызвала пожар на местном цементном заводе. Нескольким тысячам граждан было приказано изолироваться из-за опасности газа и дыма.

Для справки: извержение вулкана на острове Ла-Пальма началось еще в середине прошлого месяца. Согласно последним данным, лавой было уничтожено около 600 гектаров сельскохозяйственных угодий и более тысячи зданий. Вулканическая порода добралась до океана, после чего в небо поднялось огромное облако белого пара.





Фото: Reuters

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что на Филиппинах свирепствует мощный тайфун, который обрушился на северную часть острова под названием Лусон. Из-за этого начали образовываться оползни и масштабные наводнения. Стихия унесла жизни нескольких людей и еще многие числятся пропавшими без вести. Местные жители спасаются на крышах своих домов.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в японском парке развлечений в здании лабиринта провалился пол под ногами посетителей. Несколько человек упали с третьего этажа на второй. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. По информации в СМИ, происшествие случилось из-за смещения балки, что поддерживала пол. Медики госпитализировали раненых. Отмечается, что среди них есть дети.

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