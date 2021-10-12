На Филиппинах свирепствует тайфун: стихия убивает людей

На Филиппинах бушует мощный тайфун. Об этом сообщает издание Корреспондент.

Тайфун на Филиппинах. Фото: Reuters

Как стало известно, на север филиппинского острова Лусон обрушился тайфун. Непогода вызвала оползни и наводнения.

Сообщается, что в провинции Бенгед в результате схода оползня погибли три человека, а в провинции Палаван четверо утонули во время наводнений. Несколько человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

На данный момент пропавшими без вести числятся 11 граждан.

Из-за масштабных наводнений, которые вызвала стихия, жителям опасных районов приходилось спасаться на крышах своих домов. Власти пытаются эвакуировать нуждающихся граждан.

Согласно данным специалистом, на данный момент тайфун движется в сторону китайского острова Хайнань.





Последствия тайфуна на Филиппинах. Фото: EPA/UPG

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в китайской провинции на севере страны не утихают мощные ливни. Сошедшие оползни уничтожают дома местных жителей более чем в 70 районах и городах. Более полутора миллиона граждан были вынуждены покинуть свои дома. Ливни не стихают и затрудняют проведение поисковых и спасательных работы. Стихия уносит жизни граждан. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что несколько мощных серий подземных толчков всколыхнули Гавайские острова. Специалисты зафиксировали землетрясение в нескольких десятках километров от района под названием Наалеху. Сила подземных толчков превышала шесть баллов по шкале Рихтера. В домах у местных жителей падали предметы. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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