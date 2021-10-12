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На Филиппинах свирепствует тайфун: стихия убивает людей

На данный момент тайфун движется в сторону китайского острова Хайнань

сегодня, 11:43
Автор:

Денис Подставной

На Филиппинах бушует мощный тайфун. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

На Филиппинах свирепствует тайфун: стихия убивает людей

Тайфун на Филиппинах. Фото: Reuters

Как стало известно, на север филиппинского острова Лусон обрушился тайфун. Непогода вызвала оползни и наводнения. 

Сообщается, что в провинции Бенгед в результате схода оползня погибли три человека, а в провинции Палаван четверо утонули во время наводнений. Несколько человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. 

На данный момент пропавшими без вести числятся 11 граждан. 

Из-за масштабных наводнений, которые вызвала стихия, жителям опасных районов приходилось спасаться на крышах своих домов. Власти пытаются эвакуировать нуждающихся граждан. 

Согласно данным специалистом, на данный момент тайфун движется в сторону китайского острова Хайнань.

На Филиппинах свирепствует тайфун: стихия убивает людей - фото 2

Последствия тайфуна на Филиппинах. Фото: EPA/UPG

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в китайской провинции на севере страны не утихают мощные ливни. Сошедшие оползни уничтожают дома местных жителей более чем в 70 районах и городах. Более полутора миллиона граждан были вынуждены покинуть свои дома. Ливни не стихают и затрудняют проведение поисковых и спасательных работы. Стихия уносит жизни граждан. Подробно об этом читайте в нашем материале

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что несколько мощных серий подземных толчков всколыхнули Гавайские острова. Специалисты зафиксировали землетрясение в нескольких десятках километров от района под названием Наалеху. Сила подземных толчков превышала шесть баллов по шкале Рихтера. В домах у местных жителей падали предметы. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4405629-na-fylyppyny-obrushylsia-taifun-deviat-pohybshykh
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