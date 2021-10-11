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В японском парке развлечений рухнул пол в здании аттракциона: есть пострадавшие

Посетители упали с третьего этажа на второй

сегодня, 11:14
Автор:

Денис Подставной

В японском парке развлечений произошло обрушение здания. Об этом сообщает издание Kyodo.

В японском парке развлечений рухнул пол в здании аттракциона: есть пострадавшие

Место происшествия. Фото: kyodonews.net

Как стало известно, инцидент произошел в префектуре Хиого, что на юго-западе японского острова Хонсю. Сообщается, что в пятиэтажном здании лабиринта в парке развлечений произошло обрушение пола. 

Посетители упали с третьего этажа на второй. В результате происшествия пострадали шестеро человек. Они получили ранения различной степени тяжести. Среди раненых есть дети. 

Согласно данным СМИ, обрушения произошло из-за смещения балки, которая поддерживала пол. 

На место событий прибыли медики. Пострадавшие были госпитализированы. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в национальном парке Йеллоустоун, что в США пострадала девушка. Она приехала туда на отдых вместе со своим отцом и двумя собаками. В какой-то момент один из питомцев получил ранение лапы из-за извержения гейзера. Животное запаниковало и упало в кипящий источник. Девушка попыталась спасти свою собаку и прыгнула вслед за ней. Отмечается, что температура воды в таких местах может превышать 80 градусов по Цельсию. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в грузинском городе Батуми произошло обрушение многоквартирного дома. Со слов некоторых очевидцев инцидента, обрушению предшествовал взрыв. В результате происшествия погибли люди. Стены здания упали и на припаркованные автомобили Сотрудники спасательной службы достали из одного из них ребёнка. Проводятся поисковые работы с применением спецтехники. 


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Источник: https://english.kyodonews.net/news/2021/10/fe6bc60ffe15-6-people-hurt-after-floor-collapsed-at-western-japan-amusement-park.html
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