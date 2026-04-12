Курьез из Африки: сын президента Уганды требует от Турции самую красивую женщину страны

Генерал Уганды Мухузи Кайнеругаба озвучил неожиданный ультиматум для Турции

12 апреля 2026, 15:45
Slava Kot

Главнокомандующий армией Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба выдвинул Турции неожиданный ультиматум. Сын президента страны Йовери Мусевени требует от Анкары 1 миллиард долларов "компенсации", а также пожелал жениться на "самой красивой женщине страны".

Мухузи Кайнеругаба. Фото: Reuters

Мухузи Кайнеругаба обнародовал свои требования в серии сообщений в соцсети X. Сын президента Уганды заявил, что в случае отказа его страна может в течение 30 дней разорвать дипломатические отношения с Турцией и закрыть турецкое посольство в Кампале.

Причиной конфликта генерал называет роль Турции в Сомали, где угандийские военные уже много лет принимают участие в миротворческих миссиях. По его словам, именно благодаря усилиям армии Уганды в сфере безопасности турецкие компании получили доступ к ключевым инфраструктурным проектам, в частности, управления портом и аэропортом в Могадишо.

Кайнеругаба считает, что Анкара воспользовалась стабилизацией ситуации в стране, но не предоставила должной компенсации за вклад угандийских военных. Именно поэтому главнокомандующий армией Уганды требует "дивиденды безопасности" в размере 1 миллиарда долларов, а также самую красивую женщину в Турции в качестве жены для себя.

Это не первый подобный случай со стороны сына президента Уганды. В 2022 году генерал уже попадал в скандал, когда предложил Италии "обмен" в виде 100 коров за возможность жениться на премьере Джорджии Мэлони.

Пока официальной реакции Турции на эти заявления нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президенту Уганды пришлось извиняться за то, что его сын предлагал 100 коров за лидера Италии.



Источник: https://www.indiatoday.in/world/story/uganda-army-chief-muhoozi-kainerugaba-demand-1-billion-dollars-turkey-most-beautiful-woman-marriage-giorgia-meloni-2895003-2026-04-12
