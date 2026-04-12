Курйоз з Африки: син президента Уганди вимагає від Туреччини найгарнішу жінку країни

Головнокомандувача армії Уганди генерал Мухузі Кайнеругаба висунув Туреччині несподіваний ультиматум. Син президента країни Йовері Мусевені вимагає від Анкари 1 мільярд доларів "компенсації", а також побажав одружитися з "найгарнішою жінкою країни".

Мухузі Кайнеругаба. Фото: Reuters

Мухузі Кайнеругаба оприлюднив свої вимоги у серії дописів у соцмережі X. Син президента Уганди заявив, що у разі відмови його країна може протягом 30 днів розірвати дипломатичні відносини з Туреччиною та закрити турецьке посольство в Кампалі.

Причиною конфлікту генерал називає роль Туреччини в Сомалі, де угандійські військові вже багато років беруть участь у миротворчих місіях. За його словами, саме завдяки зусиллям армії Уганди у сфері безпеки турецькі компанії отримали доступ до ключових інфраструктурних проєктів, зокрема управління портом і аеропортом у Могадішо.

Кайнеругаба вважає, що Анкара скористалася стабілізацією ситуації в країні, але не надала належної компенсації за внесок угандійських військових. Саме тому головнокомандувач армії Уганди вимагає "дивіденди безпеки" у розмірі 1 мільярда доларів, а також найгарнішу жінку в Туреччині у якості дружини для себе.

Це не перший подібний випадок з боку сина президента Уганди. У 2022 році генерал уже потрапляв у скандал, коли запропонував Італії "обмін" у вигляді 100 корів за можливість одружитися з прем’єркою Джорджією Мелоні.

Наразі офіційної реакції Туреччини на ці заяви немає.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що президенту Уганди довелось просити вибачення за те, що його син пропонував 100 корів за лідерку Італії.