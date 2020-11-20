37 человек убиты во время протестов в Уганде: "В нас стреляют, как в крыс" (видео 18+)

По данным полиции Уганды, число людей, убитых в ходе акций протеста против ареста кандидата в президенты Уганды Боби Вайна, возросло до 37.

Фото: из открытых источников

Боби Вайн — певец, которого задержали в среду в восточном городе Луука по обвинению в нарушении антикоронавирусных мер во время проведения массовых митингов. Молодежь сжигает покрышки и блокирует улицы в столице и других районах, требуя освобождения Вайна.

Полиция и солдаты использовали боевые патроны, водометы и слезоточивый газ для разгона протестов. Были замечены военнослужащие с автоматами АК-47. Протестующие обвиняются в повреждении транспортных средств, разграблении собственности и бросании камней в сотрудников службы безопасности во время крупнейшего митинга в стране за последние десять лет.





По словам представителя столичной полиции Кампалы Патрика Оньянго, число погибших, вероятно, увеличится, и добавил, что в городе были арестованы и задержаны 350 человек.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Перу свергли президента. Тысячи жителей Перу организовали один из крупнейших протестов в стране за десятилетия, когда Конгресс проголосовал за отстранение Вискарры от должности президента.





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