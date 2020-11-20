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Главная Новости Мир Африка 37 человек убиты во время протестов в Уганде: "В нас стреляют, как в крыс" (видео 18+)
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37 человек убиты во время протестов в Уганде: "В нас стреляют, как в крыс" (видео 18+)

Данное видео не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой

сегодня, 15:30
Автор:

Татьяна Лозовенко

По данным полиции Уганды, число людей, убитых в ходе акций протеста против ареста кандидата в президенты Уганды Боби Вайна, возросло до 37.

37 человек убиты во время протестов в Уганде: "В нас стреляют, как в крыс" (видео 18+)

Фото: из открытых источников

Боби Вайн — певец, которого задержали в среду в восточном городе Луука по обвинению в нарушении антикоронавирусных мер во время проведения массовых митингов. Молодежь сжигает покрышки и блокирует улицы в столице и других районах, требуя освобождения Вайна.

Полиция и солдаты использовали боевые патроны, водометы и слезоточивый газ для разгона протестов. Были замечены военнослужащие с автоматами АК-47. Протестующие обвиняются в повреждении транспортных средств, разграблении собственности и бросании камней в сотрудников службы безопасности во время крупнейшего митинга в стране за последние десять лет.


По словам представителя столичной полиции Кампалы Патрика Оньянго, число погибших, вероятно, увеличится, и добавил, что в городе были арестованы и задержаны 350 человек. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Перу свергли президента. Тысячи жителей Перу организовали один из крупнейших протестов в стране за десятилетия, когда Конгресс проголосовал за отстранение Вискарры от должности президента.



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Источник: https://news.sky.com/story/uganda-at-least-16-dead-as-protests-rage-over-arrest-of-pop-star-turned-presidential-candidate-bobi-wine-12136519
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