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Лукашенко отправился в Африку: какова цель вояжа

Белорусский диктатор отбыл в африканские страны

сегодня, 19:18
Автор:
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Марьян Ощановский
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Самопровозглашенный президент Беларуси, диктатор Александр Лукашенко 9 декабря начал визит в страны Африки. Об этом сообщают белорусские Telegram-каналы, пишет портал "Комментарии". 

Лукашенко отправился в Африку: какова цель вояжа

Лукашенко отправился с визитом в Африку. Фото из открытых источников

Сообщается, что белорусский диктатор планирует посетить в Африке "ряд стран". При этом, какие именно страны посетит Лукашенко, не указывается.


Целью поездки самопровозглашенного президента Беларуси на африканский континент называется "интенсификация взаимодействия по всем взаимовыгодным направлениям".

Отмечается, что Лукашенко вслед за российским диктатором Владимиром Путиным стремится укрепить отношения Беларуси со странами Африки.

Первой страной Африки, где приземлился Лукашенко, стала Экваториальная Гвинея.

Диктатор Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого, которому 81 год, является давним другом Лукашенко. По информации белорусской оппозиции, недавно он посещал Минск. Гвинейский диктатор возглавляет свою страну уже 44 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 3 декабря самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко отправился в Китай для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. На повестке дня их встречи были вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества. Также в программе визита указывался ряд мероприятий социально-гуманитарного направления.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Александр Лукашенко объяснил, что ему дает "право голоса" на международной арене. По его словам, только наличие мощного оружия позволяет сегодня иметь право голоса в мире.



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Источник: https://t.me/motolkohelp/30437
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