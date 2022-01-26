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Главная Новости Мир Африка Мощный циклон разбушевался на Мадагаскаре: стихия убивает людей и разрушает дома (ВИДЕО)
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Мощный циклон разбушевался на Мадагаскаре: стихия убивает людей и разрушает дома (ВИДЕО)

Циклон "Ана" принес на Мадагаскар проливные дожди, а также сильные ветры

сегодня, 11:40
Автор:

Денис Подставной
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На Мадагаскар обрушился мощный тропический циклон. Об этом пишет издание The Watchers. 

Мощный циклон разбушевался на Мадагаскаре: стихия убивает людей и разрушает дома (ВИДЕО)

Ливень затопил Мадагаскар. Фото из открытых источников

Циклон "Ана" принес в страну проливные дожди, а также сильные ветры, скорость которых достигала 85 километров в час. Из-за непогоды на Мадагаскаре начались наводнения и оползни. 

Сообщается, что из-за разбушевавшейся стихии пострадали более 60 тысяч человек. В городе Антананариву (столица Мадагаскара) был объявлен "красный" уровень опасности. Там за короткое время выпало такое количество осадков, которое обычно выпадало за несколько месяцев. 

Затопленными оказались более шести с половиной тысяч домов и еще многие остальные находятся под угрозой затопления. Также существует угроза разрушения некоторых зданий. Из-за этого местные жители вынуждены покидать свои дома и эвакуироваться. 

В пострадавших от непогоды районах страны была остановлена работа учебных заведений. 

По данным СМИ, в настоящее время известно о 34 погибших в результате разбушевавшейся стихии. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что у берегов греческого острова Крит потерпел крушение грузовой корабль. В момент аварии на его борту находилось не менее десяти моряков. Их эвакуировали с судна. Отмечается, что после того, как корабль сел на мель из-за ударов волн его корпус раскололся на две части. Два человека были госпитализированы с переохлаждением. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что на американском авианосце произошла авария с истребителем. В результате инцидента пострадали семеро человек. Пило воздушного судна успел катапультироваться. 


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Источник: https://watchers.news/2022/01/25/itcz-tropical-cyclone-ana-madagascar-damage-fatalities-january-2022/
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