Мощный циклон разбушевался на Мадагаскаре: стихия убивает людей и разрушает дома (ВИДЕО)



















На Мадагаскар обрушился мощный тропический циклон. Об этом пишет издание The Watchers.

Ливень затопил Мадагаскар. Фото из открытых источников

Циклон "Ана" принес в страну проливные дожди, а также сильные ветры, скорость которых достигала 85 километров в час. Из-за непогоды на Мадагаскаре начались наводнения и оползни.

Сообщается, что из-за разбушевавшейся стихии пострадали более 60 тысяч человек. В городе Антананариву (столица Мадагаскара) был объявлен "красный" уровень опасности. Там за короткое время выпало такое количество осадков, которое обычно выпадало за несколько месяцев.

Затопленными оказались более шести с половиной тысяч домов и еще многие остальные находятся под угрозой затопления. Также существует угроза разрушения некоторых зданий. Из-за этого местные жители вынуждены покидать свои дома и эвакуироваться.

В пострадавших от непогоды районах страны была остановлена работа учебных заведений.

По данным СМИ, в настоящее время известно о 34 погибших в результате разбушевавшейся стихии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что у берегов греческого острова Крит потерпел крушение грузовой корабль. В момент аварии на его борту находилось не менее десяти моряков. Их эвакуировали с судна. Отмечается, что после того, как корабль сел на мель из-за ударов волн его корпус раскололся на две части. Два человека были госпитализированы с переохлаждением.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что на американском авианосце произошла авария с истребителем. В результате инцидента пострадали семеро человек. Пило воздушного судна успел катапультироваться.

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