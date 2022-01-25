На авианосце США произошла авария: есть пострадавшие

На американском военном корабле произошла авария. Об этом сообщается на официальном сайте Тихоокеанского флота США.

F-35. Иллюстрация из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 24 января на авианосце ВМС США USS Carl Vinson. В этот момент он находился в Южно-Китайском море. Сообщается, что истребитель F-35C Lightning II совершил неудачную посадку во время плановой миссии.

В результате происшествия пострадали семеро моряков. Трое человек были доставлены в медицинское учреждение на Филиппинах. Остальным оказал помощь бортовой медицинский персонал.

Отмечается, что пилот истребителя сумел катапультироваться и был эвакуирован с помощью вертолета. В настоящее время состояние всех пострадавших оценивают как стабильное.

Причины инцидента пока неизвестны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в немецком университете молодой парень начал стрельбу из огнестрельного оружия. Он ранил несколько человек, а после совершил самоубийство. По данным СМИ, нападавшим мог являться студент учебного заведения. В настоящее время все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что большая часть населения государства Тонга пострадала от последствий извержения подводного вулкана в Тихом океане. После вулканической активности остров накрыли цунами и пеплопад. Из-за последнего у людей могут начаться проблемы со здоровьем. Специалисты говорят, что он может вызвать затруднение дыхания и влиять на сердечно-сосудистую систему. Десятки граждан потеряли свои дома и вещи. Их эвакуируют на другой остров.

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