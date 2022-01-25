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У берегов Греции грузовой корабль раскололся на две части: есть пострадавшие

Во время кораблекрушения у острова Крит пострадали два моряка

сегодня, 16:45
Автор:

Денис Подставной
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У берегов Греции произошло кораблекрушение. Об этом пишет издание РБК-Украина. 

У берегов Греции грузовой корабль раскололся на две части: есть пострадавшие

У берегов Греции произошло кораблекрушение. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел сегодня утром, 25 января, у северо-западного побережья греческого острова Крит. Сообщается, что грузовое судно под флагом Коморских островов село на мель и раскололось пополам, когда о него ударили волны. 

Десять моряков были эвакуированы офицерами береговой охраны, добровольцами, а также экипажами двух кораблей, что откликнулись на сигнал бедствия. 

По данным СМИ, два члена экипажа были доставлены в медицинское учреждение. В них диагностировали серьезные симптомы переохлаждения. 

Выяснилось, что судно направлялось в Ливию и перевозило металл на своей борту. В настоящее время причины аварии неизвестны. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что американский истребитель совершил неудачную посадку на авианосец. Пилоту воздушного судна пришлось катапультироваться. В результате инцидента пострадали семь моряков. Некоторые из них были доставлены в медицинское учреждение. Остальных осмотрели на корабле. На данный момент состояние потерпевших медики оценивают, как стабильное. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Соединённых Штатах Америки разгорелись лесные пожары. Пламя образовалось на территории двух штатов. В калифорнии разбушевавшаяся стихии вплотную приблизилась к популярной достопримечательности. К счастью, огонь не смог повредить сооружение. С пожарами продолжают бороться сотрудники пожарной службы. Им удалось локализовать возгорания. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/krite-selo-mel-raskololos-gruzovoe-sudno-1643114620.html
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