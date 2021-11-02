На борту находились россияне: во время авиакатастрофы в Южном Судане никто не выжил

В Южном Судане потерпел крушение грузовой самолет. Об этом сообщает издание Корреспондент.

Иллюстрация. Фото: Pixabay

Как стало известно, происшествие случилось в международном аэропорту столицы Южного Судана. Грузовой самолет АН-26, принадлежащий местной авиакомпании грузоперевозок, рухнул во время взлета.

Борт должен был направиться из Джубы в Мабан. Сообщается, что летательный аппарат перевозил различные грузы, в том числе топливо.

В самолете находились пять человек: двое граждан России и трое местных жителей. Согласно информации сайта Associated Press, в результате происшествия никто не выжил. На данный момент причина авиакатастрофы остается неизвестной.

Начато расследование, которое установит все обстоятельства аварии.

Фото: Radio Tamazuj

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что на борту авиалайнера, который следовал из Стамбула в Гамбург умер мужчина. Его смерть заметили, только тогда, когда остальные пассажиры покинули салон самолета. До этого его принимали за спящего, так как он летел с сомкнутыми глазами. Во время осмотра тела умершего у него выявили коронавирусную инфекцию. Правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти мужчины.

Также "Комментарии" писали о том, что в аэропорту столицы Вьетнама произошло столкновение двух самолетов. Один из летательных аппаратов готовился ко взлету и во время этого задел крылом припаркованный борт. В результате инцидента оба воздушных судна получили механические повреждения. Пассажиры покинули салон самолета. Теперь оба авиалайнера будут подвергнуты тщательное проверке перед тем, как совершить полет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!