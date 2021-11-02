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На борту находились россияне: во время авиакатастрофы в Южном Судане никто не выжил

АН-26 разбился во время взлета в аэропорту Джубы

сегодня, 15:11
Автор:

Денис Подставной
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В Южном Судане потерпел крушение грузовой самолет. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

На борту находились россияне: во время авиакатастрофы в Южном Судане никто не выжил

Иллюстрация. Фото: Pixabay

Как стало известно, происшествие случилось в международном аэропорту столицы Южного Судана. Грузовой самолет АН-26, принадлежащий местной авиакомпании грузоперевозок, рухнул во время взлета. 

Борт должен был направиться из Джубы в Мабан. Сообщается, что летательный аппарат перевозил различные грузы, в том числе  топливо. 

В самолете находились пять человек: двое граждан России и трое местных жителей. Согласно информации сайта Associated Press, в результате происшествия никто не выжил. На данный момент причина авиакатастрофы остается неизвестной. 

Начато расследование, которое установит все обстоятельства аварии. 

На борту находились россияне: во время авиакатастрофы в Южном Судане никто не выжил - фото 2

Фото:  Radio Tamazuj

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что на борту авиалайнера, который следовал из Стамбула в Гамбург умер мужчина. Его смерть заметили, только тогда, когда остальные пассажиры покинули салон самолета. До этого его принимали за спящего, так как он летел с сомкнутыми глазами. Во время осмотра тела умершего у него выявили коронавирусную инфекцию. Правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти мужчины. 

Также "Комментарии" писали о том, что в аэропорту столицы Вьетнама произошло столкновение двух самолетов. Один из летательных аппаратов готовился ко взлету и во время этого задел крылом припаркованный борт. В результате инцидента оба воздушных судна получили механические повреждения. Пассажиры покинули салон самолета. Теперь оба авиалайнера будут подвергнуты тщательное проверке перед тем, как совершить полет. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4412829-v-yuzhnom-sudane-razbylsia-samolet-s-rossyianamy
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