Приняли за спящего: на борту пассажирского самолета от коронавируса скончался пассажир

На борту пассажирского самолета скончался пассажир. Об этом сообщает издание Корреспондент.

Самолет. Фото: Pixabay

Происшествие случилось на борту авиалайнера, который направлялся из Стамбула в Гамбург. По информации СМИ, предположительно 51-летний пассажир самолета "умер во время полета". Когда борт приземлился в пункте назначения и все пассажиры вышли, было обнаружено бездыханное тело мужчины.

Как пишет издание, смерть мужчины не была замечена, так как у него были закрыты глаза и он летел один. Его приняли за спящего. Отмечается, что пассажир, вероятно, ранее серьезно болел. Во время предварительного осмотра тела у мужчины была выявлена коронавирусная инфекция.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют, то как мужчина попал на борт самолета. Согласно правилам, перед посадкой на авиалайнер он должен был предъявить негативный ПЦР-тест, свидетельство о выздоровлении или вакцинации.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что во Вьетнаме столкнулись два пассажирских самолета. Один из бортов, который выдвигался на рулежную дорожку задел припаркованный летательный аппарат. Оба самолета получили механические повреждения. Пассажиры успешно покинули салон. Им предоставили места в другом авиалайнере. На данный момент воздушные судна обследуют на предмет скрытых повреждений.

Также "Комментарии" писали о том, что в Аргентине посреди футбольного матча местных команд произошла стрельба на трибуне. В результате инцидента ранения получил один человек. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Известно, что жизни потерпевшего ничего не угрожает.

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