logo

BTC/USD

62980.91

ETH/USD

4418.97

LTC/USD

200.56

USD/UAH

26.50

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Приняли за спящего: на борту пассажирского самолета от коронавируса скончался пассажир
commentss НОВОСТИ Все новости

Приняли за спящего: на борту пассажирского самолета от коронавируса скончался пассажир

Во время предварительного осмотра тела умершего пассажира была выявлена коронавирусная инфекция.

сегодня, 13:45
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

На борту пассажирского самолета скончался пассажир. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

Приняли за спящего: на борту пассажирского самолета от коронавируса скончался пассажир

Самолет. Фото: Pixabay

Происшествие случилось на борту авиалайнера, который направлялся из Стамбула в Гамбург. По информации СМИ, предположительно 51-летний пассажир самолета "умер во время полета". Когда борт приземлился в пункте назначения и все пассажиры вышли, было обнаружено бездыханное тело мужчины. 

Как пишет издание, смерть мужчины не была замечена, так как у него были закрыты глаза и он летел один. Его приняли за спящего. Отмечается, что пассажир, вероятно, ранее серьезно болел. Во время предварительного осмотра тела у мужчины была выявлена коронавирусная инфекция. 

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют, то как мужчина попал на борт самолета. Согласно правилам, перед посадкой на авиалайнер он должен был предъявить негативный ПЦР-тест, свидетельство о выздоровлении или вакцинации.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что во Вьетнаме столкнулись два пассажирских самолета. Один из бортов, который выдвигался на рулежную дорожку задел припаркованный летательный аппарат. Оба самолета получили механические повреждения. Пассажиры успешно покинули салон. Им предоставили места в другом авиалайнере. На данный момент воздушные судна обследуют на предмет скрытых повреждений. 

Также "Комментарии" писали о том, что в Аргентине посреди футбольного матча местных команд произошла стрельба на трибуне. В результате инцидента ранения получил один человек. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Известно, что жизни потерпевшего ничего не угрожает. 




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://korrespondent.net/world/4412705-v-samolete-yz-stambula-v-hamburh-ot-COVID-skonchalsia-passazhyr
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!