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Во Вьетнаме столкнулись два пассажирских самолета

Столкновение двух авиалайнеров произошло в международном аэропорту Нойбай

сегодня, 13:25
Автор:

Денис Подставной
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В аэропорту столицы Вьетнама столкнулись два воздушных судна. Об этом пишет издание Корреспондент. 

Во Вьетнаме столкнулись два пассажирских самолета

Во Вьетнаме столкнулись два самолета. Фото: Pixabay

Авария случилась в международном аэропорту Нойбай вьетнамской столицы – Ханой. Как стало известно, во время буксировки на рулежную дорожку летательный аппарат Airbus A321 Neo зацепил крылом припаркованный борт Airbus A321.

В результате происшествия на корпусе первого самолета образовалась вмятина, а второй получил царапину в районе кабины. Отмечается, что оба воздушных судна принадлежат авиакомпании Bamboo Airways.

Представители Управления гражданской авиации сообщили, что инцидент не оказал серьезного влияния на работу аэропорта. Пассажиры и экипаж Airbus A321 Neo успешно покинули салон. Пассажирам предоставили места в другом самолете. 

Теперь оба воздушных судна будут подвергнуты тщательной проверке на предмет скрытых повреждений. Только после этого они смогут вновь подняться в небо. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Аргентине посреди футбольного матча раздались выстрелы. Зрители на трибунах начали искать себе укрытия. В результате происшествия был ранен тренер одной из футбольных команд. На данный момент его жизни ничего не угрожает. 

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском городе Нью-Йорк в одном из магазинов произошел конфликт между продавцом и покупателем. После этого второй мужчина метнул бутылку с горючей жидкостью в торговый зал. Пламя объяло магазин. Прибывшим на место событий сотрудникам пожарной службы удалось полностью ликвидировать пожар. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4412699-v-aeroportu-stolytsy-vetnama-stolknulys-dva-samoleta
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