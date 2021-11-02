Во Вьетнаме столкнулись два пассажирских самолета

В аэропорту столицы Вьетнама столкнулись два воздушных судна. Об этом пишет издание Корреспондент.

Во Вьетнаме столкнулись два самолета. Фото: Pixabay

Авария случилась в международном аэропорту Нойбай вьетнамской столицы – Ханой. Как стало известно, во время буксировки на рулежную дорожку летательный аппарат Airbus A321 Neo зацепил крылом припаркованный борт Airbus A321.

В результате происшествия на корпусе первого самолета образовалась вмятина, а второй получил царапину в районе кабины. Отмечается, что оба воздушных судна принадлежат авиакомпании Bamboo Airways.

Представители Управления гражданской авиации сообщили, что инцидент не оказал серьезного влияния на работу аэропорта. Пассажиры и экипаж Airbus A321 Neo успешно покинули салон. Пассажирам предоставили места в другом самолете.

Теперь оба воздушных судна будут подвергнуты тщательной проверке на предмет скрытых повреждений. Только после этого они смогут вновь подняться в небо.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Аргентине посреди футбольного матча раздались выстрелы. Зрители на трибунах начали искать себе укрытия. В результате происшествия был ранен тренер одной из футбольных команд. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском городе Нью-Йорк в одном из магазинов произошел конфликт между продавцом и покупателем. После этого второй мужчина метнул бутылку с горючей жидкостью в торговый зал. Пламя объяло магазин. Прибывшим на место событий сотрудникам пожарной службы удалось полностью ликвидировать пожар.

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