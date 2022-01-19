logo

BTC/USD

41444.37

ETH/USD

3069.21

LTC/USD

134.51

USD/UAH

28.65

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Африка На Мадагаскар обрушились наводнения: стихия разрушает города и убивает людей (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

На Мадагаскар обрушились наводнения: стихия разрушает города и убивает людей (ФОТО)

В Антананариву выпало более 75 миллиметров осадков за сутки

сегодня, 11:50
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Мадагаскар страдает от непогоды. Об это пишет издание FloodList.

На Мадагаскар обрушились наводнения: стихия разрушает города и убивает людей (ФОТО)

Наводнение. Иллюстрация: Pixabay

На Мадагаскаре сильные дожди привели к образованию наводнений и сходу оползней. Специалисты рассказали, что на днях, 17 января, в столице страны Антананариву выпало более 75 миллиметров осадков за сутки. 

На Мадагаскар обрушились наводнения: стихия разрушает города и убивает людей (ФОТО) - фото 2

Фото: Saad Abedine, Twitter

Как указывается в материале, разбушевавшаяся стихия нанесла серьезный ущерб столице и прилегающих районах. Обрушились дома и мосты, повреждена инфраструктура, а также затоплены сельскохозяйственные угодья. 

Из-за непогоды погибли, как минимум десять граждан. Многие были вынуждены эвакуироваться. 

В реке Сисаони сильно поднялся уровень воды. Из-за этого власти объявили красный уровень опасности. По словам синоптиков, дожди пока не отступят. 

На Мадагаскар обрушились наводнения: стихия разрушает города и убивает людей (ФОТО) - фото 3

Фото: Saad Abedine, Twitter

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что извержение вулкана в Тихом океане привело к разрушениям на одном из островов государства Тонга. Сообщается о разрушении целого населённого пункта. Согласно данным полицейских, в настоящее время известно о двух погибших. По всей стране наблюдаются проблемы со связью. 
Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Доминикане произошло смертельное ДТП с участием туристического автобуса. Транспортное средство направлялось на экскурсию в одну из провинций страны, однако столкнулось с двумя автобусами. В результате происшествия погиб одни человек. Многие получили ранения. Отмечается, что шестеро из пострадавших являются гражданами России. Среди потерпевших есть несовершеннолетние. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://floodlist.com/africa/madagascar-floods-january-2022
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!