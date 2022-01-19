На Мадагаскар обрушились наводнения: стихия разрушает города и убивает людей (ФОТО)

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Денис Подставной
Мадагаскар страдает от непогоды. Об это пишет издание FloodList.
Наводнение. Иллюстрация: Pixabay
На Мадагаскаре сильные дожди привели к образованию наводнений и сходу оползней. Специалисты рассказали, что на днях, 17 января, в столице страны Антананариву выпало более 75 миллиметров осадков за сутки.
Фото: Saad Abedine, Twitter
Как указывается в материале, разбушевавшаяся стихия нанесла серьезный ущерб столице и прилегающих районах. Обрушились дома и мосты, повреждена инфраструктура, а также затоплены сельскохозяйственные угодья.
Из-за непогоды погибли, как минимум десять граждан. Многие были вынуждены эвакуироваться.
В реке Сисаони сильно поднялся уровень воды. Из-за этого власти объявили красный уровень опасности. По словам синоптиков, дожди пока не отступят.
Фото: Saad Abedine, Twitter
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