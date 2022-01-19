На Мадагаскар обрушились наводнения: стихия разрушает города и убивает людей (ФОТО)

Мадагаскар страдает от непогоды. Об это пишет издание FloodList.

Наводнение. Иллюстрация: Pixabay

На Мадагаскаре сильные дожди привели к образованию наводнений и сходу оползней. Специалисты рассказали, что на днях, 17 января, в столице страны Антананариву выпало более 75 миллиметров осадков за сутки.

Фото: Saad Abedine, Twitter



Как указывается в материале, разбушевавшаяся стихия нанесла серьезный ущерб столице и прилегающих районах. Обрушились дома и мосты, повреждена инфраструктура, а также затоплены сельскохозяйственные угодья.

Из-за непогоды погибли, как минимум десять граждан. Многие были вынуждены эвакуироваться.

В реке Сисаони сильно поднялся уровень воды. Из-за этого власти объявили красный уровень опасности. По словам синоптиков, дожди пока не отступят.





Фото: Saad Abedine, Twitter



Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что извержение вулкана в Тихом океане привело к разрушениям на одном из островов государства Тонга. Сообщается о разрушении целого населённого пункта. Согласно данным полицейских, в настоящее время известно о двух погибших. По всей стране наблюдаются проблемы со связью.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Доминикане произошло смертельное ДТП с участием туристического автобуса. Транспортное средство направлялось на экскурсию в одну из провинций страны, однако столкнулось с двумя автобусами. В результате происшествия погиб одни человек. Многие получили ранения. Отмечается, что шестеро из пострадавших являются гражданами России. Среди потерпевших есть несовершеннолетние.

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