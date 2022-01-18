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В Доминикане российские туристы попали в смертельное ДТП: подробности (ВИДЕО)

Экскурсионный автобус направлялся в Саману, однако столкнулся с двумя другими транспортными средствами

сегодня, 18:00
Автор:

Денис Подставной
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В Доминикане автобус с туристами попал в ДТП. Об этом пишет издание Tourinews.

В Доминикане российские туристы попали в смертельное ДТП: подробности (ВИДЕО)

"Скорая". Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 18 января. Сообщается, что экскурсионный автобус, который направлялся в Саману, столкнулся с двумя транспортными средствами. Согласно данным СМИ, в автобусе находились сотрудники туристической компании и отеля, а также туристы. 

В результате происшествия погиб водитель одного из транспортных средств. Как минимум 15 человек получили ранения различной степени тяжести. Сообщается, что шестеро (в т.ч один несовершеннолетний) из потерпевших являлись гражданами России. 

Несколько человек были госпитализированы прибывшими на место событий медиками. 

В настоящее время устанавливаются причины смертельного ДТП. В Сети появляются видео с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что из-за извержения вулкана на одном из островов государства Тонга погибли два человека. Цунами, возникшее в результате вулканической активности обрушилось на населённые пункты и разрушило один населённый пункт. По всей стране наблюдается отключение связи. Из-за этого истинный масштаб жертв остается неясным. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в метрополитене столицы Бельгии злоумышленник толкнул прохожую под поезд. Женщина упала с платформы, однако машинист успел затормозить. На помощь ей бросились очевидцы. Личность нападавшего уже установлена, так как его лицо было не скрыто, а на станции работали камеры видеонаблюдения. Правоохранители уже начали расследование. 


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Источник: https://www.tourinews.es/resumen-de-prensa/notas-de-prensa-sucesos-turismo/dominicana-bavaro-accidente-trafico-muerto-15-turistas-heridos_4467054_102.html
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