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На Мадагаскар обрушился мощный циклон: непогода уничтожила целые деревни и убила много людей (ФОТО)

Циклон "Бацирай" принес с собой проливные дожди и сильные ветры

сегодня, 12:02
Автор:

Денис Подставной
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На Мадагаскаре разбушевался мощный циклон. Об этом пишет издание УНИАН. 

На Мадагаскар обрушился мощный циклон: непогода уничтожила целые деревни и убила много людей (ФОТО)

Мадагаскар накрыл мощный циклон. Иллюстрация из открытых источников

Как стало известно на восточное побережье Мадагаскара обрушился циклон "Бацирай". Непогода принесла с собой проливные дожди и ветры, скорость которых достигала 165 километров в час. Кроме того, начали образовываться наводнения. Отмечается, что за две недели на Мадагаскаре бушует уже второй циклон. 

На Мадагаскар обрушился мощный циклон: непогода уничтожила целые деревни и убила много людей (ФОТО) - фото 2

Фото: Reuters

Как указывается в материале стихия буквально разрушила целые города. Одним их самых пострадавших населённых пунктов стал Нуси-Варика. Там было уничтожено около 95% всех зданий. Пострадали также и близлежащие деревни. 

На Мадагаскар обрушился мощный циклон: непогода уничтожила целые деревни и убила много людей (ФОТО) - фото 3

Фото: Reuters

В настоящее время циклон уже унес жизни по меньшей мере десяти граждан. 

В Сети появляются фотографии с места событий. На снимках можно увидеть разрушения, которые принесла с собой непогода. 

На Мадагаскар обрушился мощный циклон: непогода уничтожила целые деревни и убила много людей (ФОТО) - фото 4

Фото: Reuters

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Норвегии суд признал, что ветровые электростанции нарушают права коренных народов. Отмечается, что в Норвегии ветровые электростанции мешают животноводству. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что Бразилию накрыли наводнения и оползни. Число жертв стихии превысило два десятка. Кроме того, как минимум девять человек получили ранения различной степени тяжести. Несколько граждан числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательние операции проводятся и днем и ночью. Многие здания были полностью уничтожены. Без домов остались сотни граждан. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Макрон посетит Москву и КиевПо мнению президента Франкции, Европа должна пойти на уступки. Он намекает, что западным странам, возможно, придется пойти на компромисс с Россией. 


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Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/ciklon-unichtozhil-celye-derevni-na-madagaskare-mnogo-pogibshih-fotoreportazh-sinoptik-11695798.html
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