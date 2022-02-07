На Мадагаскар обрушился мощный циклон: непогода уничтожила целые деревни и убила много людей (ФОТО)

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Денис Подставной
На Мадагаскаре разбушевался мощный циклон. Об этом пишет издание УНИАН.
Мадагаскар накрыл мощный циклон. Иллюстрация из открытых источников
Как стало известно на восточное побережье Мадагаскара обрушился циклон "Бацирай". Непогода принесла с собой проливные дожди и ветры, скорость которых достигала 165 километров в час. Кроме того, начали образовываться наводнения. Отмечается, что за две недели на Мадагаскаре бушует уже второй циклон.
Фото: Reuters
Как указывается в материале стихия буквально разрушила целые города. Одним их самых пострадавших населённых пунктов стал Нуси-Варика. Там было уничтожено около 95% всех зданий. Пострадали также и близлежащие деревни.
Фото: Reuters
В настоящее время циклон уже унес жизни по меньшей мере десяти граждан.
В Сети появляются фотографии с места событий. На снимках можно увидеть разрушения, которые принесла с собой непогода.
Фото: Reuters
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Норвегии суд признал, что ветровые электростанции нарушают права коренных народов. Отмечается, что в Норвегии ветровые электростанции мешают животноводству.
Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что Бразилию накрыли наводнения и оползни. Число жертв стихии превысило два десятка. Кроме того, как минимум девять человек получили ранения различной степени тяжести. Несколько граждан числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательние операции проводятся и днем и ночью. Многие здания были полностью уничтожены. Без домов остались сотни граждан. Подробно об этом читайте в нашем материале.
Читайте также о том, что Макрон посетит Москву и Киев. По мнению президента Франкции, Европа должна пойти на уступки. Он намекает, что западным странам, возможно, придется пойти на компромисс с Россией.
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