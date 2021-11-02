Обвал высотного здания в Нигерии

Агентство Reuters сообщает, что в Нигерии разрушилось высотное здание. Есть погибшие и раненые, а власть медлит с разборкой завалов.

Разрушение здания в Лагосе в 2006 году - архивное фото Википедии

1 ноября в городе Лагос, бывшей столице Нигерии, обрушился 22-этажный дом. Согласно последним сообщениям, пять человек погибли. Под завалами остались пострадавшие, их ищут спасатели.

Разрушенное здание не было заселено, на нем еще работали строители. Они-то и погибли. Рабочие сообщают, что в момент разрушения – в 14:45 – там работало около 100 человек. Спасатели и местные граждане разбирают глыбы и металлические балки и смогли извлечь четырех живых пострадавших.

Местные власти проводят аварийно-спасательные работы. Однако жители Лагоса обвиняют чиновников в том, что меры по спасению людей начались с задержкой.

Катастрофа произошла в районе Икой Лагоса – крупнейшем городе Нигерии с 16-миллионным населением. Икой – концентрация элитного жилья: таунхаусов, пентхаусов, дорогих и роскошных квартир. Здание относилось к комплексу 360 Degrees Towers, который должен был состоять из трех высоток с 39 квартирами в каждой. Стоимость квартиры составляла около 900 тыс. долл. (см. ссылку).

Следственная комиссия будет выяснять причины разрушения. Пока предполагают, что дом был выше, чем запланировано.

Стандарты строительства, применявшиеся в Лагосе, критикуются, как сообщает информационное агентство. Причиной критики был ряд разрушений, преследовавших здания города. В 2019 г. произошел обвал в торговом центре, в результате чего погибли 10 человек. В 2014 году разрушилось 6-этажное здание. В доме, принадлежавшем религиозному проповеднику, на тот момент находились сотни человек, из них погибли – 116. В 2006 году в Лагосе зарегистрировали целую серию обрушений: в марте разрушились девять этажей банковского учреждения, в июле – жилой четырехэтажный дом, в ноябре – трехэтажный дом.

Издание "Комментарии" сообщало о разрушении зданий в Мексике в результате взрыва нефтепровода. Подробности можно узнать по ссылке.







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