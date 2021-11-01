В Мексике раздался взрыв на нефтепроводе: уничтожены десятки домов (ФОТО)

В Мексике раздался мощный взрыв. Об этом пишет издание Xhinhua.

Взрыв в Мексике. Фото: скриншот из видео

Как стало известно, инцидент произошел в мексиканском штате Пуэбла, что в центре страны. Сообщается, что на незаконном отборе из принадлежащего государственной компании нефтепровода произошел взрыв.

В результате происшествия один человек погиб и по меньшей мере пятнадцать граждан получили ранения разной степени тяжести. Отмечается, что взрывом было повреждено около полусотни зданий.

Некоторым из пострадавших понадобилась помощь медиков. Они были госпитализированы.

В сети появляются фотографии, на которых увидеть последствия взрыва на нефтепроводе.

Андовер и Солсбери, и столкнулись недалеко от второго. В результате аварии ранеными оказалось более десяти пассажиров. Также был травмирован один член экипажа. Машиниста зажало в кабине поезда. Согласно информации в средствах массовой информации, никто из пострадавших не получил серьезных ранений. На месте инцидента работают спасатели и милиционеры.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Великобритании столкнулись два пассажирских поезда . Они курсировали между городами

Также "Комментарии" сообщали о том, что на канатной дороге в Чехии произошла трагедия. Оборвалась одна из кабин. В ней в этот момент находился мужчина. Он получил серьезные травмы и скончался. Прибывшие на место происшествия сотрудники спасательной службы провели эвакуацию пассажиров канатной дороги. Никто из них не получил ранения. В настоящее время устанавливаются причины происшествия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!