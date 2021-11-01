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В Мексике раздался взрыв на нефтепроводе: уничтожены десятки домов (ФОТО)

В результате взрыва нефтепровода в штате Пуэбла пострадали 16 граждан

сегодня, 13:47
Автор:

Денис Подставной
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В Мексике раздался мощный взрыв. Об этом пишет издание Xhinhua.

В Мексике раздался взрыв на нефтепроводе: уничтожены десятки домов (ФОТО)

Взрыв в Мексике. Фото: скриншот из видео

Как стало известно, инцидент произошел в мексиканском штате Пуэбла, что в центре страны. Сообщается, что на незаконном отборе из принадлежащего государственной компании нефтепровода произошел взрыв.

В результате происшествия один человек погиб и по меньшей мере пятнадцать граждан получили ранения разной степени тяжести. Отмечается, что взрывом было повреждено около полусотни зданий. 

Некоторым из пострадавших понадобилась помощь медиков. Они были госпитализированы.

В сети появляются фотографии, на которых увидеть последствия взрыва на нефтепроводе.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Великобритании столкнулись два пассажирских поезда. Они курсировали между городами Андовер и Солсбери, и столкнулись недалеко от второго. В результате аварии ранеными оказалось более десяти пассажиров. Также был травмирован один член экипажа. Машиниста зажало в кабине поезда. Согласно информации в средствах массовой информации, никто из пострадавших не получил серьезных ранений. На месте инцидента работают спасатели и милиционеры. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что на канатной дороге в Чехии произошла трагедия. Оборвалась одна из кабин. В ней в этот момент находился мужчина. Он получил серьезные травмы и скончался. Прибывшие на место происшествия сотрудники спасательной службы  провели эвакуацию пассажиров канатной дороги. Никто из них не получил ранения. В настоящее время устанавливаются причины происшествия. 


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Источник: http://www.news.cn/english/2021-11/01/c_1310282066.htm
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