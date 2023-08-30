logo

BTC/USD

27348.55

ETH/USD

1713.74

LTC/USD

67.48

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Африка Очередной переворот: в африканской стране военные захватили власть
commentss НОВОСТИ Все новости

Очередной переворот: в африканской стране военные захватили власть

Офицеры армии выступили по национальному телевидению и заявили, что взяли власть в африканской стране под свой контроль.

сегодня, 11:22
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Согласно официальным результатам выборов в Габоне 26 августа президент Али Бонго Ондимба был избран на третий срок. Однако уже 30 августа в столице Габона Либревили были слышны выстрелы, а затем военные заявили о государственном перевороте. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на BBC.

Очередной переворот: в африканской стране военные захватили власть

В Габоне власть была захвачена военными. Фото из открытых источников

Избирательная комиссия Габона объявила, что Али Бонго Ондимба победил на президентских выборах и получил более 64% голосов. Беспокойство по поводу честности выборов возникло после того, как правительство прекратило доступ к интернету и ввело комендантский час после закрытия избирательных участков. В выборах соревновались 14 кандидатов, а голосование проходило при отсутствии иностранных СМИ.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Оппозиция считает, что выборы были сфальсифицированы, а военные решили совершить свержение 53-летнего режима правления семьи Ондимбы.

"Мы решили защитить мир, положив конец нынешнему режиму", — заявили военные на телеканале Gabon 24 и добавили, что упраздняют выборы и распускают государственные учреждения.

Военные указывают, что это ответ на "безответственное, непредсказуемое управление, которое привело к постоянному ухудшению социального единства, рискующего привести страну к хаосу".

В последний раз военный переворот в Габоне организовали в 2019 году. Военные заявили, что свергли президента Бонго, который на тот момент проходил лечение в Марокко. Позже правительство объявило, что снова взяло контроль над государством, а мятежников отправило в тюрьму.

С точки зрения ВВП на душу населения, Габон является одной из самых богатых стран континента, однако огромные запасы нефти африканская страна не может превратить в устойчивый рост для людей. Треть граждан Габона живут за чертой бедности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что африканская страна остановила государственный переворот.

Также "Комментарии" писали об активистах из Южной Африки, которые встретили российскую делегацию с призывами "Езжай домой Лавров".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/world-africa-66654965.amp
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:32

Малоправославію цим не здивувати. Вона двічі бачила заколот Порошенка з хунтою. Африканці беруть приклад з України. Зараз ще буде геноцидом повертати території яких їй не вистачає.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!