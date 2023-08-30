Очередной переворот: в африканской стране военные захватили власть

Согласно официальным результатам выборов в Габоне 26 августа президент Али Бонго Ондимба был избран на третий срок. Однако уже 30 августа в столице Габона Либревили были слышны выстрелы, а затем военные заявили о государственном перевороте. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на BBC.

В Габоне власть была захвачена военными. Фото из открытых источников

Избирательная комиссия Габона объявила, что Али Бонго Ондимба победил на президентских выборах и получил более 64% голосов. Беспокойство по поводу честности выборов возникло после того, как правительство прекратило доступ к интернету и ввело комендантский час после закрытия избирательных участков. В выборах соревновались 14 кандидатов, а голосование проходило при отсутствии иностранных СМИ.

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Оппозиция считает, что выборы были сфальсифицированы, а военные решили совершить свержение 53-летнего режима правления семьи Ондимбы.

"Мы решили защитить мир, положив конец нынешнему режиму", — заявили военные на телеканале Gabon 24 и добавили, что упраздняют выборы и распускают государственные учреждения.

Военные указывают, что это ответ на "безответственное, непредсказуемое управление, которое привело к постоянному ухудшению социального единства, рискующего привести страну к хаосу".

В последний раз военный переворот в Габоне организовали в 2019 году. Военные заявили, что свергли президента Бонго, который на тот момент проходил лечение в Марокко. Позже правительство объявило, что снова взяло контроль над государством, а мятежников отправило в тюрьму.

С точки зрения ВВП на душу населения, Габон является одной из самых богатых стран континента, однако огромные запасы нефти африканская страна не может превратить в устойчивый рост для людей. Треть граждан Габона живут за чертой бедности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что африканская страна остановила государственный переворот.

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