Почему Путину не удастся повторить ход СССР с Африкой – как нужно действовать Украине

Кремль усиливает свое влияние в Африке, чтобы открыть второй фронт против Запада, сообщает Financial Times. Особенно заметно влияние РФ в Центральноафриканской республике (ЦАР), где российское присутствие проявляется в пребывании 1 500 бойцов ЧВК "Вагнер", добыче золота и алмазов, производстве водки, охране президента (фактически заложника). Кроме того, Кремль наладил хорошие отношения с администрацией Судана. По данным Минфина США, российские компании зарабатывают на незаконном экспорте добытого в этой африканской стране золота, в том числе, финансируя за этот счет войну против Украины. Действительно ли РФ настолько сильна в Африке? Как ослабить ее позиции там – и укрепить украинские, западные? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Африка. Фото: из открытых источников

Советский Союз, в отличие от путинской России, имел ресурсы, технологическую и промышленную базу, чтобы помогать странам в Африке

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что недавние африканские вояжи главы МИД РФ Лаврова – это жалкие попытка возобновить старые связи, которые не так актуальны, как ранее.

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"Это нужно россиянам лишь с целью, чтобы определенные африканские государства в ООН голосовали за РФ или хотя бы нейтрально, – поясняет эксперт. – У нынешней России никогда не получится иметь на Африканском континенте такое же влияние, как в свое время было у СССР. Ресурсов таких у РФ нет и рядом. Точечно, в каких-то регионах, они еще могут что-то делать. По сути, продвигая полубандитскую схему "помощи" отдельным отсталым государствам. Либо коррумпировать руководство какой-то страны. Дать деньги, оружие, наемников, чтобы те могли удержать власть. Как через ту же ЧВК "Вагнера" в ЦАР. Помогают местным царькам защищать месторождения. Но добывают-то в основном – компании, которые предоставляют оборудование для добычи тех же алмазов (западные страны или Китай, т.к. РФ соответствующего оборудования не производит)".

По словам Тараса Загороднего, четко идентифицировать "вагнеровцев" вряд ли удастся. Ведь ЧВК в РФ не узаконены. Это, по сути, одно из подразделений ФСБ, которое продвигает под этим брендом свои интересы. То, что государство напрямую делать не может.

На этой неделе Верховная Рада предприняла аналогичные шаги Уже была конфронтация между представителями французского "Иностранного легиона" и "вагнеровцами", которые фактически выдавали французов из Мали. Думаю, Франция в ответе не останется – и вскоре, на фоне ослабления РФ, мы увидим "африканскую ответочку" со стороны Парижа. Возможно, при поддержке союзников", – прогнозирует Тарас Загородний. "Понятно, что давление на эту "теневую" организацию будет расти. Мы уже видим соответствующие шаги со стороны США, где в конце января ЧВК "Вагнера" признали транснациональной преступной организацией

Он акцентирует, что Советский Союз, в отличие от путинской России, имел ресурсы, технологическую и промышленную базу, чтобы помогать многим странам в Африке. Можно вспомнить ту же Асуанскую плотину для Египта, которую отказались строить многие западные страны, но помог возвести в 60-х годах СССР. Предоставил кредиты, технологическое оборудование, специалистов.

"Через подобные инфраструктурные проекты Советский Союз серьезно заходил в африканские страны. Плюс – была коммунистическая антиколониальная идеология, на фоне которой распадалась колониальная система Великобритании, Франции, Бельгии на территории Африки. Для СССР это была еще и борьба против "империализма" в лице США и Западной Европы. Сейчас совершенно другие времена, – уверяет эксперт. – Кремль нынче точно не монополист на Африканском континенте. За внимание независимых африканских стран борется ряд крупных игроков. В первую очередь речь идет о Китае, который, как в свое время СССР, активно инвестирует в Африку, в том числе путем предоставления кредитов, постройки инфраструктурных проектов и так далее. А у Китая ресурсов значительно больше, чем у нынешней РФ. Плюс – на африканском континенте пытается играть Турция. Не забыла о нем и Европа, работающая по старой памяти на территории бывших колоний. А у того же ЕС ресурсов значительно больше, чем у России".

Так что, продолжает Тарас Загородний, вряд ли у Кремля получится развернуть африканские страны в удобное себе русло. Тем более, что они, чувствуя подобное внимание к себе, пытаются получить максимальные выгоды от всех. Берут ресурсы и средства у разных крупных игроков, всем что-то обещая, что не подразумевает выполнение обещаний.

"Да, россияне продолжают обучать африканские кадры, для чего в Москве еще в 60-х годах был создан университет им. Патриса Лумумбы (теперь – Российский университет дружбы народов). Но у государств Африка давно есть выбор. И учиться можно не только по российским программам, но и по китайским, европейским, американским, – поясняет эксперт. – Украина, к сожалению лишь недавно начала активную дипломатию на африканском направлении, который почти 30 лет мы не занимались. Хоть это очень перспективный с точки зрения экономики континент. Растущее население, возможность получать оплату за те или иные услуги специфическими ресурсами. У нас есть очень важный для Африки рычаг – продовольствие. И этим точно нужно пользоваться для продвижения своих экономических и политических интересов".

Сейчас нам крайне необходимо обеспечить присутствие Украины в Африке

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян поясняет:

"РФ в Африке начала с позиций гораздо лучших, чем Украина. И в некоторой части – паритетно и даже сильнее, нежели Запад. Дело в том, что Россия унаследовала советскую сеть влияния. При этом имела десятки лет выстраивания связей с африканскими элитами, продвижения и поддержки там левацкой – антиамериканской, антиколониальной – повестки".

Украина, к сожалению, за три десятка лет независимости крайне недооценивала практически все направления, кроме европейского и евроантлантического. В частности, по Африке, даже те влияния, что мы имели, значительно растратили. А они, акцентирует эксперт, куются не только на дипломатическом и экономическом фронте, но и на многих других.

"Например, реформа военного образования в Украине, прошедшая в середине "нулевых", с закрытием целого ряда профильных образовательных учреждений, перенаправила потоки детей африканской элиты учиться из Украины в РФ. Это, как и отсутствие филиалов наших вузов в Африке, – примеры того, как мы теряли там свои позиции", – считает Олег Саакян.

По его словам, сейчас нам крайне необходимо обеспечить присутствие Украины в Африке. И определенные шаги в этом направлении предпринимаются, в том числе, путем официальной и общественной дипломатии. Кроме того, продолжает эксперт, крайне важно дезавуирование образа антиколониальной России.

"Ведь сейчас на Африканском континенте имеется восприятие мира глобальными мазками. Где есть с одной стороны – США, с другой – РФ (преемница СССР). И раз Штаты поддерживают Украину, значит, Украина – плохая. Нам необходимо продемонстрировать, что в данном случае РФ и США в восприятии африканского обывателя должны находиться примерно в одной роли. Так же как стереотипно в Африке воспринимают США (в виду своего исторического опыта), так должна восприниматься и нынешняя Россия, ведущая имперские, колониальные войны по отношению к своим соседям", – уверен Олег Саакян.

И тут, акцентирует он, уже есть некоторые успехи – на Африканском континенте, в южном подбрюшьи Европы начинает формироваться такое понятия как антироссийские настроения, не только антиамериканские. Чего ранее не было.

Путин, напоминает эксперт, давно кричал, что мир охватила русофобия. Но своими агрессивными действиями сам накликал ее. Она, действительно, в мире возрастает. Включая и те страны, которые воспринимались РФ как ее "задний двор".

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