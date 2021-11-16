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Приехали на мотоциклах и подорвали себя: в Уганде под зданием парламента были ранены десятки людей

В Кампали от взрывов погибли по меньшей мере три человека

сегодня, 17:14
Автор:

Денис Подставной
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В Уганде прогремело несколько взрывов. Об этом пишет издание BBC. 

Приехали на мотоциклах и подорвали себя: в Уганде под зданием парламента были ранены десятки людей

В Уганде прогремели взрывы. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в столице страны — городе Кампали. По информации СМИ, трое нападавших приехали на мотоциклах к зданию парламента и подорвали себя. Атаки произошли с интервалом в три минуты. Стражам порядка удалось задержать четвертого злоумышленника. У мужчины был обнаружен жилет со взрывчаткой.

Представители правоохранительных органов сообщили, что в результате трагедии погибли по меньше мере три человека. Около трех десятков граждан получили ранения различной степени тяжести. 

Прибывшие на место событий медики доставляют потерпевших в больницы. В связи с инцидентом заседание в парламенте было отменено.

Устанавливаются все обстоятельства трагедии. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Канаду и Соединённые Штаты Америки накрыли масштабные наводнения. Воды реки в одной из канадских провинций затопили несколько мостов и вывели из строя водоочистную станцию. В США из-за разбушевавшейся стихии объявили чрезвычайное положение. В штате Вашингтон сошли оползни, а также возникли перебои с электроснабжением. Некоторые автодороги перекрыты. 

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что Россия протестировала своё противоспутниковое оружие. В результате проведения испытаний был уничтожен российский космический аппарат. Его осколки укрыли околоземную орбиту. Американские специалисты заявляют, что теперь кораблям придется чаще маневрировать, чтобы избежать столкновений с космическим мусором. 





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Источник: https://www.bbc.com/news/world-africa-59302917в
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