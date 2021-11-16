Канаду и США накрыли масштабные наводнения: улицы городов превращаются в реки (ВИДЕО)



















В Америке свирепствует непогода. Об этом пишет издание Корреспондент.

Наводнение. Иллюстрация: Pixabay

Как стало известно, в канадском городе Мерит, что на юге провинции Британская Колумбия в связи с наводнением власти объявили эвакуацию. Там водами местной реки были затоплены сразу два моста и отрезан путь к третьему. Кроме того, была выведена из строя водоочистная станция.

В Соединённых Штатах Америки также образовались наводнения.

Власти штата Вашингтон после нескольких дней сильного ветра и дождя, которые привели к масштабным наводнениям объявили о чрезвычайном положении.

В некоторых районах штата были перекрыты автодороги и отключено электричество. Произошел сход оползней.

В Сети появляются видео с места событий. На кадрах можно увидеть, как улицы канадского города Мерит превратились в реки.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Иран всколыхнули несколько серий подземных толчков. Специалисты зафиксировали, что очаг землетрясений находился неподалёку от города Бендер-Аббас на глубине более десяти километров. Магнитуда подземных толчков превышала шесть баллов по шкале Рихтера.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Марокко на автодороге, что ведет в города Рабат и Кенитра, произошло ДТП с участием одновременно двух десятков транспортных средств. В результате инцидента ранения различной степени тяжести получили более тридцати человек. По предварительной информации, один человек погиб. Прибывшие на место событий медики госпитализируют потерпевших. Правоохранители устанавливают все обстоятельства масштабной аварии.

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