Раскалённая лава из вулкана на Канарах продолжает "пожирать" дома местных жителей (ФОТО)

На Канарах извержение вулкана уничтожает дома местных жителей. Об этом сообщает издание УНИАН.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Фото: Reuters,

Извержение вулкана под названием Кумбре-Вьеха, которое началось 19 сентября, продолжается. Вулкан продолжает выбрасывать столб дыма и раскалённой лавы. Шлейф от него поднялся на высоту более четырех километров.

Фото: Reuters.

Согласно информации СМИ, вытекшая из жерла вулкана раскалённая масса уже уничтожила около 320 домов. На данный момент уже более шести тысяч граждан проживающих в опасном районе были вынуждены покинуть своё жильё.

В Сети появляются фотографии с места событий. На кадрах видно, как стихия уничтожает всё на своём пути.

Фото: Reuters.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что на острове Ла-Пальма продолжается извержение вулкана. За последние несколько дней амплитуда толчков увеличилась. С появлением большого количества пепла в атмосфере активность вулкана увеличилась. Также увеличился уровень шума от извержения. Вулкан выбрасывает фонтаны лавы на высоту нескольких сотен метров. Граждане опасных районов эвакуируются.

Также "Комментарии" информировали о том, что На юг Испании обрушились ливни, в результате которых начали образовываться наводнения. Вода затопила улицы и здания нескольких населённых пунктов. Нарушено железнодорожное сообщение. Фермеры сообщают об уничтожении до половины урожая виноградников и большей части всех посевов хурмы и цитрусовых. Специалисты рассказали, что в пострадавших от стихии регионах выпало 110 — 116 миллиметров осадков. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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