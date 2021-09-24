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Главная Новости Мир Африка Раскалённая лава из вулкана на Канарах продолжает "пожирать" дома местных жителей (ФОТО)
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Раскалённая лава из вулкана на Канарах продолжает "пожирать" дома местных жителей (ФОТО)

Вулкан продолжает выбрасывать столб дыма и раскалённой лавы

сегодня, 14:59
Автор:

Денис Подставной

На Канарах извержение вулкана уничтожает дома местных жителей. Об этом сообщает издание УНИАН.

Раскалённая лава из вулкана на Канарах продолжает "пожирать" дома местных жителей (ФОТО)

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Фото: Reuters,

Извержение вулкана под названием Кумбре-Вьеха, которое началось 19 сентября, продолжается. Вулкан продолжает выбрасывать столб дыма и раскалённой лавы. Шлейф от него поднялся на высоту более четырех километров.

Раскалённая лава из вулкана на Канарах продолжает ”пожирать” дома местных жителей (ФОТО) - фото 2

Фото: Reuters. 

Согласно информации СМИ, вытекшая из жерла вулкана раскалённая масса уже уничтожила около 320 домов. На данный момент уже более шести тысяч граждан проживающих в опасном районе были вынуждены покинуть своё жильё. 

В Сети появляются фотографии с места событий. На кадрах видно, как стихия уничтожает всё на своём пути. 

Раскалённая лава из вулкана на Канарах продолжает ”пожирать” дома местных жителей (ФОТО) - фото 3

Фото: Reuters. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что на острове Ла-Пальма продолжается извержение вулканаЗа последние несколько дней амплитуда толчков увеличилась. С появлением большого количества пепла в атмосфере активность вулкана увеличилась. Также увеличился уровень шума от извержения. Вулкан выбрасывает фонтаны лавы на высоту нескольких сотен метров. Граждане опасных районов эвакуируются. 

Также "Комментарии" информировали о том, что На юг Испании обрушились ливни, в результате которых начали образовываться наводнения. Вода затопила улицы и здания нескольких населённых пунктов. Нарушено железнодорожное сообщение. Фермеры сообщают об уничтожении до половины урожая виноградников и большей части всех посевов хурмы и цитрусовых. Специалисты рассказали, что в пострадавших от стихии регионах выпало 110 — 116 миллиметров осадков. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/na-kanarah-vulkanicheskaya-lava-pozhiraet-doma-fotoreportazh-sinoptik-11556034.html
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