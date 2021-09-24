Испанию накрыло мощное наводнение: автомобили сносят потоки воды (ВИДЕО)

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Денис Подставной
В Испании произошло масштабное наводнение. Об этом сообщает издание "Корреспондент".
Наводнение в Испании. Фото: outlookindia.com
Как стало известно, на юг страны обрушились ливни, из-за которых начали образовываться наводнения. Сообщается, что сильнее всего стихия ударила по Балеарским островам, автономным сообществам Андалусия, Эстремадура и Валенсия.
Вода затопила улицы и здания. В пострадавших районах нарушено железнодорожное сообщение. В некоторых регионах вода несла по улицам населённых пунктов автомобили.
Фермеры сообщают об уничтожении градом до половины урожая виноградников и почти всех посевов хурмы и цитрусовых. По данным специалистов, в среднем в пострадавших регионах выпало от 110 до 116 миллиметров осадков.
В Сети появляются соответствующие видео.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго. Облако, образовавшееся в результате извержения, может привести к выпадению пепла в нескольких населённых пунктах. Поток раскалённой вулканической породы уже прошел около шести километров и достиг подножья горы. Столб пепла вулкана можно увидеть из разных точек столицы страны. Подробно об этом читайте в нашем материале.
Также портал "Комментарии" информировал о том, что вулкан на Канарах стал еще мощнее. Фонтаны лавы достигают высоты в несколько сотен метров. Разрушено около 180 зданий. Более пяти тысяч граждан, что проживают в опасных районах, были вынуждены покинуть свои дома. За последние дни амплитуда толчков увеличилась, что указывает на возрастание интенсивности извержения. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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