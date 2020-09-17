Ребенка засудили на 10 лет тюрьмы за богохульство

13-летний Омар Фарук был осужден шариатским судом в штате Кано на северо-западе Нигерии после того, как его обвинили в нецензурной брани в адрес Аллаха в споре с другом. Об этом сообщает CNN.



Адвокат Омара Фарука отметила, что наказание мальчика является нарушением африканской хартии прав и благополучия ребенка и Конституции Нигерии. В ответ сторона мальчика подала апелляцию от его имени 7 сентября.

Адвокат сказал, что мать Фарука сбежала в соседний город после того, как толпы людей напали на их дом после его ареста.

ЮНИСЕФ в среду опубликовал заявление, "выражающее глубокую озабоченность" по поводу вынесенного приговора.

"Приговорить этого ребенка – 13-летнего Омара Фарука – к 10 годам тюрьмы с принудительным трудом – неправильно, – заявил Питер Хокинс, представитель ЮНИСЕФ в Нигерии. – Это также отрицает все основные основополагающие принципы прав ребенка и детской справедливости, которые Нигерия подписала".Штат Кано, как и большинство преимущественно мусульманских штатов Нигерии, практикует законы шариата наряду со светскими законами.

ЮНИСЕФ призвал нигерийское правительство и правительство штата Кано срочно пересмотреть это дело и отменить приговор, говорится в заявлении организации.

Напомним, десятилетний британец Равирадж Саини смог выжить в открытом море и остаться невредимым. Продержаться на волнах более часа он смог, используя советы, которые увидел ранее в документальном фильме.

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