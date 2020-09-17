Ребенка засудили на 10 лет тюрьмы за богохульство

Язык
BTC/USD
11016.76
ETH/USD
367.58
LTC/USD
48.31
USD/UAH
28.25
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.39
Татьяна Веремеева
13-летний Омар Фарук был осужден шариатским судом в штате
Кано на северо-западе Нигерии после того, как его обвинили в нецензурной брани
в адрес Аллаха в споре с другом. Об этом сообщает CNN.
Адвокат Омара Фарука отметила, что наказание мальчика
является нарушением африканской хартии прав и благополучия ребенка и
Конституции Нигерии. В ответ сторона мальчика подала апелляцию от его имени 7
сентября.
Адвокат сказал, что мать Фарука сбежала в соседний город
после того, как толпы людей напали на их дом после его ареста.
ЮНИСЕФ в среду опубликовал заявление, "выражающее
глубокую озабоченность" по поводу вынесенного приговора.
"Приговорить этого ребенка – 13-летнего Омара Фарука – к
10 годам тюрьмы с принудительным трудом – неправильно, – заявил Питер Хокинс,
представитель ЮНИСЕФ в Нигерии. – Это также отрицает все основные
основополагающие принципы прав ребенка и детской справедливости, которые
Нигерия подписала".Штат Кано, как и
большинство преимущественно мусульманских штатов Нигерии, практикует законы
шариата наряду со светскими законами.
ЮНИСЕФ призвал нигерийское правительство и правительство
штата Кано срочно пересмотреть это дело и отменить приговор, говорится в
заявлении организации.
Напомним, десятилетний британец Равирадж Саини смог
выжить в открытом море и остаться невредимым. Продержаться на волнах более
часа он смог, используя советы, которые увидел ранее в документальном фильме.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости