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Россия проводит совместные военные учения со страной ОПЕК. Это угрожает энергетической безопасности Европы

Российская Федерация и Алжир проводят совместные антитеррористические учения.

сегодня, 09:30
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Автор:

Slava Kot

Алжир и Россия проводят первые совместные военные учения на территории Африки. Это вызывает беспокойство у стран Запада, ведь африканская страна является крупным поставщиком газа в Европу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Bloomberg.

Россия проводит совместные военные учения со страной ОПЕК. Это угрожает энергетической безопасности Европы

Россия и Алжир проводят совместные военные учения. Фото: из открытых источников

В учениях "Щит пустыни", которые начались в 16 ноября и продлятся до 28 ноября, вблизи города Башхар, недалеко от границы с Марокко, войска обеих стран тренируются антитеррористическим операциям в условиях пустыни, говорится в заявлении министерства обороны Алжира. Именно Марокко Алжир имеет территориальные претензии.

Алжир сообщает, что около сотни российских десантников и военных с Кавказа принимают участие в учениях в жарком климате. Солдаты Алжира привлечены примерно столько же. Алжир и Россия укрепляют экономические связи. Именно режим Путина является самым крупным поставщиком оружия для Алжира, а президент страны Абдельмаджид Теббун увеличил военный бюджет на 130%.

Также руководители африканской страны не поддерживают санкции против РФ. Кроме того, Алжир — крупный поставщик газа для стран Европы. До российского нападения на Украину Алжир был третьим поставщиком энергоресурсов в ЕС после России и Норвегии. Таким образом, РФ может оказывать давление на ЕС через африканскую страну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, каков запас оружия в Российской Федерации. Выводы военных экспертов неутешительны, ведь Россия начала готовиться к войне уже давно и имеет значительный запас ракет и другой техники, который аналитикам трудно сосчитать.

Также "Комментарии" писали о методах СССР, которые начали использовать Владимир Путин. Президент России копирует Сталина.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-19/europe-reasserts-middle-path-on-china-pushing-back-on-biden
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