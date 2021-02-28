Самолет в Судане вернули в аэропорт из-за агрессивного кота

Самолет, вылетевший из Хартума (столицы Судана) в Доху (столицу Катара) был вынужден вернуться в аэропорт из-за кота, который случайно оказался в кабине пилотов.

кот в самолете (фото из открытых источников)

Согласно суданской газете "АС-Судани", которая ссылается на источник среди членов экипажа, кошка была обнаружена в кабине пилотов спустя полчаса, как самолет поднялся в небо. Животное мешало управлять воздушным судном и пыталось накинуться на капитана, поэтому тот принял решение вернуться в аэропорт Хартума.

Источники говорят, что кот попал в самолет во время уборки или технического осмотра, когда авиалайнер стоял ночью в ангаре аэропорта до вылета в Доху.

К слову, это не первый раз, когда в самолете обнаруживают кота. Подобная история случилась в аэропорту Тель-Авива. Работники увидели животное за стеклами кабины пилота. Оказалось, что кота забыл один из пассажиров самолета и он провел в замкнутом пространстве две недели, испортив обивку салона.

Напомним, что в самолете, который летел из Амстердама на Ибицу, подрались пассажиры. Конфликт разгорелся после того, как двое из них отказались надевать защитные маски. Подробности и видео драки опубликовали в соцсетях очевидцы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что недавно пассажирский самолет Boeing 777-200, принадлежащий американской авиакомпании United Airlines, был вынужден совершить аварийную посадку из-за отказа двигателя. Спустя 30 минут полета у авиалайнера отказал правый двигатель, более того — он начал распадаться. На видео, опубликованном в сети, видно, как он горит. Но ни члены экипажа, ни пассажиры, находящиеся на борту, не пострадали.

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