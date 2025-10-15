Самый старый президент в мире хочет продлить рекордный срок своих полномочий: сколько ему лет

92-летний президент Камеруна Поль Бия, возглавляющий страну более 40 лет, снова баллотируется на высшую должность. Если он победит, его новый семилетний срок завершится, когда ему исполнится 99 лет – это станет его рекордом в мировой политике.

Самый старый президент мира Поль Бия. Фото из открытых источников

Пол Бия родился 13 февраля 1933 года. Свою политическую карьеру он начал как премьер-министр Камеруна в 1975 году, а уже в ноябре 1982 принял присягу президента. С тех пор Бия неизменно остается у власти. Интересно, что сначала он был единственным кандидатом на выборах 1984 и 1988 годов, а позже, несмотря на появление оппозиции, его партия "Камерунское народно-демократическое движение" (RDPC) получала убедительное большинство на каждых выборах с 1990-х.

По данным Книги рекордов Гиннеса, Поль Бия является старейшим действующим президентом в мире.

12 октября в Камеруне прошли национальные выборы. У Конституционного совета есть время до 26 октября, чтобы объявить результаты. Эксперты прогнозируют очередную победу Бии, ведь он остается ключевой фигурой камерунской политики, хотя его оппоненты говорят о "усталости от власти".

Если его переизберут, Бия продлит свое правление еще на семь лет, до 99-летнего возраста. Это будет означать, что Бия будет находиться у власти более полувека.

Несмотря на поддержку среди сторонников, критики отмечают проблемы в стране: экономическая стагнация, безработица, социальные конфликты и рост стоимости жизни. Кроме того, в Камеруне запретили участвовать в выборах Морису Камто – одному из самых известных оппозиционеров.

В этот раз Поль Бия сталкивается с 11 соперниками, среди которых его бывшие союзники Белло Буба Майгари и Исса Тчирома Бакари. Последний, по словам профессора Сиракузского университета Бенджамина Акиха, может иметь реальные шансы на победу.

"Я думаю, что эти выборы другие. Бия — самый слабый кандидат, которого могла выдвинуть его партия из-за возраста и плохого состояния страны после 43 лет у власти", — заявил Аких.

Несмотря на свой возраст, сам Поль Бия уверяет, что готов продолжать управлять страной.

