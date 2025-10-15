Найстаріший президент у світі хоче продовжити рекордний термін своїх повноважень: скільки йому років

92-річний президент Камеруну Поль Бія, який очолює країну понад 40 років, знову балотується на найвищу посаду. Якщо він переможе, його новий семирічний термін завершиться, коли йому виповниться 99 років — це стане його рекордом у світовій політиці

Найстаріший президент світу Поль Бія. Фото з відкритих джерел

Пол Бія народився 13 лютого 1933 року. Свою політичну кар’єру він розпочав як прем’єр-міністр Камеруну у 1975 році, а вже в листопаді 1982-го склав присягу президента. Відтоді Бія незмінно залишається при владі. Цікаво, що спочатку він був єдиним кандидатом на виборах 1984 та 1988 років, а пізніше, попри появу опозиції, його партія "Камерунський народно-демократичний рух" (RDPC) здобувала переконливу більшість на кожних виборах із 1990-х.

За даними Книги рекордів Гіннеса, Поль Бія є найстарішим чинним президентом у світі.

12 жовтня в Камеруні відбулися національні вибори. Конституційна рада має час до 26 жовтня, щоб оголосити результати. Експерти прогнозують чергову перемогу Бії, адже він залишається ключовою фігурою камерунської політики, хоча його опоненти говорять про "втому від влади".

Якщо його переоберуть, Бія продовжить своє правління ще на сім років, до 99-річного віку. Це означатиме, що Бія перебуватиме при владі понад півстоліття.

Попри підтримку серед прихильників, критики наголошують на проблемах у країні: економічна стагнація, безробіття, соціальні конфлікти та зростання вартості життя. Крім того, у Камеруні заборонили брати участь у виборах Морісу Камто — одному з найвідоміших опозиціонерів.

Цього разу Поль Бія стикається з 11 суперниками, серед яких його колишні союзники Белло Буба Майгарі та Ісса Тчірома Бакарі. Останній, за словами професора Сіракузького університету Бенджаміна Акіха, може мати реальні шанси на перемогу.

"Я думаю, що ці вибори інші. Бія — найслабший кандидат, якого могла висунути його партія через вік та поганий стан країни після 43 років при владі", — заявив Акіх.

Попри свій вік, сам Поль Бія запевняє, що готовий продовжувати керувати країною.

